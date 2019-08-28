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BAŞKAN PEKMEZCİ ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci esnaf ziyaretlerini sürdürüyor.

BAŞKAN PEKMEZCİ ESNAF ZİYARETLERİNE DEVAM EDİYOR
28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:13

Ziyaretlerine ilk olarak dün gerçekleşen sağanak sonrası oluşan selden zarar gören Pazar yerindeki esnaflardan başlayan Başkan Pekmezci buralarda incelemelerde bulunarak esnaftan bilgi aldı.

Esnafa geçmiş olsun dileklerini ileten Belediye Başkanı Pekmezci daha sonra Cumhuriyet Caddesi, Semerciler Caddesi ve Ulu Cami mevkiindeki esnafı ziyaret etti. Buralarda da esnafla bir süre sohbet eden Pekmezci görüş alış verişinde bulundu. Başkan Hükmü Pekmezci ayrıca ziyaretleri sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da hasbihal etti.

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