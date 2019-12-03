Başkan Pekmezci'den Trabzon Derneklerine ziyaret..

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Trabzon'da Bayburt derneklerine ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretlerine Trabzon Bayburtlular Dede Korkut Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nden başladı.



Derneği ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Pekmezci Bayburt isminin geçtiği her yerde Bayburtlular olarak heyecanlandıklarını söyleyerek Bayburt dışındaki derneklerin ne kadar güçlü olursalar Bayburtluların yaşadıkları yerlerde o kadar güçlü olacaklarını belirtti. Dernek başkanı Turan Terzi ise plaket takdiminde bulunduğu Başkan Hükmü Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi ve çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra Trabzon Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne geçen Başkan Pekmezci burada Başkan Sadettin Okay tarafından karşılandı. Bayburt Belediye Başkanı olarak gönlünün iki derneğin birleşip daha güçlü olmalarından yana olduğunu söyeleyen Pekmezci hemşehrilerimle beraber olmaktan mutluluk duyuyorum.

Trabzon'da Bayburtlular önemli bir nüfusa sahip ve iyi noktalardalar diye konuştu. Dernek Başkanı Sadettin Okay ise Başkan Pekmezci'yi ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti. Ziyaret Başkan Hükmü Pekmezci'nin şeref defterini imzalaması ve hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.