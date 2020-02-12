Başkan Pekmezci Dalan’a Ödülünü Takdim Etti

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, geçtiğimiz yıl 25.’si düzenlenen Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri kapsamında Bayburt’un il oluşunun 30. yıldönümü dolayısıyla Bayburt Belediyesi tarafından kentin il olmasına emek verenler için organize edilen Vefa ve Hizmet Plaket törenine programının yoğunluğu nedeniyle katılamayan Bedrettin Dalan’a plaketini takdim etti.

Başkan Pekmezci çalışma ziyareti için bulunduğu istandul’da Dalan’ı ziyaret ederek plaketini kendisine takdim etti.

Bedrettin Dalan’ın kurucusu olduğu Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleşen törende plaket takdiminin ardından açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci “Bayburt’umuzun il oluşunda emekleri geçenlere vefamızı göstermek adına düzenlediğimiz törene programının yoğunluğu sebebiyle katılamayan Sayın Bedrettin Dalan’a plaketini takdim ettik. Kendisi şehrimizn il olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı ve şüphesiz bu sürecin olumlu sonuçlanmasında büyük emekleri vardı. Kendisine bir kez daha bu emekleri için Bayburt halkı adına teşekkür ediyorum.” Dedi.

Bedrettin Dalan ise plaketten dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek “Sizlere şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu devirde vefa çok az kaldı. Bayburtluların farkı işte burada vefa gösteren vefa bulsun. Bu vesile ile tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum.” diye konuştu.

İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney’de Bayburt’un vilayet olmasının Bayburt tarihinin en önemli olayı olduğunu söyleyerek “Burada 70 – 80 yıllık büyük bir emek vardır. Vilayet oluşunun temelini atan Sayın Dalan’dır. Bizim Bayburt’unda en önemli özelliklerinden biri vefalı bir vilayet olmasıdır.” İfadelerini kullandı.

Törende Başkan Hükmü Pekmezci ve Bedrettin Dalan’ın yanı sıra İçişleri Eski Bakanı Ülkü Güney, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Yusuf Akgün, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Eski Başkanı ve İş Adamı Lütfi Silo, Haber 69 Dergisi İmtiyaz Sahibi Remzi Kırık ile İş Adamı Suat Müftüoğlu yer aldı.