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BAŞKAN PEKMEZCİ COVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRDI

Covid-19 aşılama takvimi kapsamında sırası gelen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci aşının ilk dozunu yaptırdı.

BAŞKAN PEKMEZCİ COVİD-19 AŞISININ İLK DOZUNU YAPTIRDI
15 Şubat 2021 Pazartesi 13:43

            4 Nolu Sağlık Ocağı’nda yaptırdığı aşının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hükmü Pekmezci  “Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın planladığı şekliyle yaş sırasına göre COVID-19 aşısının ilk dozunu, 21 Nolu Aile Hekimimiz Dr. Yavuz Yazıcı kontrolünde Hemşire Fatma Kurt ‘a yaptırdık. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum.  Kurallar bizim sağlığımız için var. Tüm vatandaşlarımızı devletimizin koyduğu kurallara dikkat etmeye çağırıyorum.

           İnşallah hep birlikte bu virüsünde üstesinden geleceğiz. Bu vesile ile salgın boyunca en önemli görevi üstlenen sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Onlara minnettarız. Ayrıca hastalıkla mücadele içinde olan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ise Allah’tan rahmet diliyorum. “ ifadelerini kullandı.

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