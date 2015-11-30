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BAŞKAN METE MEMİŞ'TEN GAZETEMİZE ZİYARET

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Gazetemizi ziyaret etti.

BAŞKAN METE MEMİŞ'TEN GAZETEMİZE ZİYARET
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 Bayburt Kültür ve yardım Derneğinin genel kuruluna katılmak için İstanbul'a gelen Mete Memiş Gazetemizi ziyaret etti. Başkan Gazetemiz imtiyaz sahibi Mehmet Demirer'le bilgi alışverişinde bulundu.Başkan Gazetemize Belediyenin çalışmalarıyla alakalı açıklamalar yaptı.

Başkan'a Hemşerilerimizin merak ettiği  alt yapı çalışmaları,bitirilen projeler ve planlanan bir çok çalışmayı sorduk.Başkan Alt yapı çalışmalarının yüzde 95'inin bitirildiğini ve  projelerin birer birer hayata geçirilmeye başladığını  ifade etti. Bu yıl yapılacak olan Dede korkut şenlikleri için Bayburt'a yakışacak çalışmalardan bahseden Mete Memiş  İstanbul'da bulunan Sivil toplum kuruluşlarıyla irtibatlarının daha yoğun olacağını ve karşılıklı desteklerin devam edeceğini ifade etti.




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