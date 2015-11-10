Başkan Mete Memiş'in 10 Kasım Mesajı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 77. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Memiş Atatürk’ün kısa hayatına büyük işler sığdırarak milletinden aldığı güç ve destekle kendisini Türkiye'yi ileri ülkeler seviyesine çıkarma amacına adadığını belirterek mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Gazi Mustafa Kemal, askeri dehası ve kararlı duruşuyla, başarılı bir komutan ve lider olarak, milli belleğimizde ve dünya tarihinde saygın bir yer edinmiştir. Mustafa Kemal önderlik ettiği istiklal mücadelesinin kazanılmasından sonra Cumhuriyeti kurmuş ve daha sonra istikbal mücadelesine de önderlik ederek, ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için yoğun bir gayret göstermiştir.

Onun açtığı bu yolda aziz milletimiz milli birlik ve beraberlik hassasiyetiyle birbirine her geçen gün daha da kenetlenerek, demokrasi standartlarını her geçen gün yükseltti ve dünyada da barışın, adaletin, refah ve istikrarın kararlı savunuculuğunu yaptı. Bizlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarından aldığımız bu emaneti daha ileriye götürmek için var gücümüzle çalışacağız.

Bu vesile ile ebediyete intikalinin 77. yıldönümünde cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz.”