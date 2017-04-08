Başkan Memiş Kentsel Dönüşümle İlgili Soruları Cevaplandırdı

Artık bir gelenek halini alan ve Bayburt protokolü ile vatandaşların buluşmasına olanak sağlayan mahalle odası istişare toplantılarının bu seferki adresi Genç Osman Mahallesi Bağlarbaşı Cami altındaki mahalle odası oldu. Bayburt barı ve Bayburt türkülerinden örneklerinde icra edildiği toplantıya Bayburt Valisi İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda vatandaşların sorularına yanıt veren Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş önemli açıklamalarda bulundu.

Bayburt’un Kentsel Dönüşüme İhtiyacı Var

Eski sanayi sitesi olarak bilinen alanda kentsel dönüşümün mutlaka yapılması gerektiğini belirten Başkan Memiş Bayburt’un buna ihtiyacı olduğunu söyledi. Yaklaşık 1 yıl önce Bayburt’a gelen TOKİ yetkilileri ile eski sanayi sitesinde gezerek incelemelerde bulunduklarını ifade eden Belediye Başkanı Memiş, proje kapsamında bu bölgede 900 ile 1100 arasında nitelikli konutlar yapılacak. Pazar boyunca beklide okulun önüne kadar olan kısımda inşa edilecek evlerin altında, 1. cadde de ve arkasındaki 2. Cadde de konutların altında ticaret alanları olacak. Caminin etrafında ise bir meydan yer alacak. Yani burası tam bir ticaret ve cazibe merkezi olacak dedi.

Esnafımızın ve Vatandaşımızın Yanındayız

Fiyatlandırma konusunda gerçekleştirilen toplantıya Genç Osman Mahalle muhtarı, esnaf odaları başkanları, sanayi sitesi başkanları ve ticaret odası yetkililerinin katıldığını ifade eden Başkan Memiş şöyle devam etti: toplantıda TOKİ yetkililerine şunu dedik. Biz belediye olarak esnafın ve vatandaşın yanındayız. Reel durumdaki fiyatlarınızı tespit edin hiç olmazsa Bayburt için bunu biraz artırın. Bize bir fiyatlandırma getirdiler. Biz itiraz ettik. TOKİ başkanımızla görüşüp durumu arz ettik. Daha sonra milletvekilimizle birlikte TOKİ başkanıyla yüz yüze görüştük. Fiyatlandırma konusunda yeni bir çalışma yapacaklar.

Esnafa Üç Alternatif

Belediye Başkanı olarak benim kanaatim burada kentsel dönüşüm mutlaka olmalı. Buradaki esnafımızın ne olacak diye kendimize sorduk ve 3 alternatif oluşturduk. Birincisi kayış kıran olarak bildiğimiz alandaki sanayi bölgesinde yeri olanlar oraya taşınsın yâda makul fiyatlarla kiracı olarak çıkabilirler. İkincisi yukarı sanayide kiralık yerler varsa orayla konuşalım eğer yeterli değilse üçüncü alternatif olarak gerekirse yine yukarı sanayinin yanındaki boş alanda TOKİ’ye orada yer yaptırmak. Şunu da hepimizin kabul etmesi lazım makul ne ise onda anlaşılması gerekiyor. Bayburt’un bu kentsel dönüşüme ihtiyacı var. Burası Bayburt’un en güzel yeri olacak.

Tarihi Dokuyu Ortaya Çıkarmak İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Açıklamalarında Bayburt’un tarihi dokusunu ortaya çıkaracak çalışmalar hakkında anekdotlara da yer veren Belediye Başkanı Memiş Vali İsmail Ustaoğlu ile birlikte Kültür Varlıkları Koruma Genel Müdürünü Bayburt’a davet ettiklerini ifade ederek genel müdür bu ziyaretten sonra Bayburt’a 20 kişilik bir ekip gönderdi. Bu ekiple beraber ulu cami, taşhan, kale ve bent hamamına kadar her yeri gezdik. Öncelikle ulu cami ile saat kulesi arasındaki bölge ile ilgili bir takım düşüncelerimiz var. Dolayısıyla şehir bu tarafa doğruda kayacak. Yani saat kule civarı Bayburt’un gezilecek yerleri sayfiye yerleri olsun bu civarlarda ticaret merkezi olsun diye konuştu.

Halk Pazarı Bu Yılın ardından Kapalı Pazara Taşınıyor

Halk pazarının bu yıldan sonra Genç Osman Mahallesinde kurulmayacağını da söyleyen Memiş yeni yapılacak olan kapalı pazarın Galer Hamamının arkasındaki alanda yapılacağını ifade ederek altında otopark üst katlarda ise pazar olacak. Projesi hazır her şeyi tamam inşallah birkaç gün içinde ihalesi yapılacak. Gerçekten Bayburt için çok güzel bir yer olacak dedi.