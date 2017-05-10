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Başkan Memiş : “Daha Müreffeh Bayburt İçin Hep Birlikte Çalışacağız”

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri ile toplantılarını sürdürüyor.

Başkan Memiş : “Daha Müreffeh Bayburt İçin Hep Birlikte Çalışacağız”
10 Mayıs 2017 Çarşamba 11:23

Yeni iş sezonunda yapılan ve yapılacak hizmetlerin görüşüldüğü toplantıda belediye meclis üyeleri ve idari personel ile bir araya gelen Başkan Memiş, yaptığı konuşmada, “Daha müreffeh ve daha yaşanılabilir bir Bayburt için hep birlikte çalışacağız. Bayburt’a olan sevgimizi sadece konuşarak değil,  bu şehir için çalışarak, bu şehrin insanına hizmet ederek ifade edeceğiz” dedi.

Yeni Yol Haritaları İçin İstişarelerimize Devam Edeceğiz

Bu tip toplantıların yeni yol haritalarının çizilmesi için önemli olduğunu da vurgulayan Belediye Başkanı Memiş, Bayburt’u gönüllerindeki yere taşımak ve kadim tarihinin yanına modern kent kimliğini de eklemek adına istişareye önem verdiklerini ifade ederek, bunun için belediye meclis üyeleri, birim amirleri ve personel ile sık sık gerçekleştirdikleri bu toplantıların devam edeceğini belirtti.

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