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Başkan Hükmü Pekmezci İstanbul’da Bayburtlular İle Buluştu

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Kültür ve Yardım Derneği ve Maltepe Bayburt Derneğini ziyaret etti.

Başkan Hükmü Pekmezci İstanbul’da Bayburtlular İle Buluştu
27 Kasım 2021 Cumartesi 14:49

BAYBURTGÜNDEM-  Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Maltepe Bayburt Dernek Başkanı Şahin Yücel ile Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Tuzla Şuba başkanı Abdullah Bayram'ın daveti ile derneklerde Bayburtlular  ile bir araya gelerek sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından  açıklamalarda bulunan Başkan Pekmezci "İstanbul'da hemşehrilerimiz ile buluşmanın sohbet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Ziyaretlerimize bizler ile beraber olan Maltepe Dernek Başkanımız Şahin Yücel, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla Ak Parti ilçe başkanı hemşerimiz Avukat Talha Tayfur, Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Vakfı Genel Sekreteri Levent Ayaz, Tuzla Dernek Başkanı Abdullah Bayram, Tuzla Belediye Meclis Üyeleri, Bayburtlu Dostlar Meclisi Başkanı İsmail Gürbüzer,Dernek yöneticilerine, Hemşerilerimize ve yerel sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimiz ile güzel bir akşam geçirdik. Sılada Bayburt’u yaşadık. Gurbette Bayburt'u yaşatmak bir nebzede sıla hasretini dindirir.

Derneklerimiz ve vakıflarımızda bu görevi yerine getiriyorlar.  Hemşerilerimizle Bayburt'u konuştuk. Çok güzel ve verimli bir sohbet gerçekleştirdik.Maltepe Derneğimizi Bayburt Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın Bekir Kasap ile beraber ziyaret ettik, İfadelerini kullandı.

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