 ﻿
VALİLİKTEN SEÇİM GÜVENLİĞİ AÇIKLAMASI
banner399

BAŞKAN HÜKMÜ PEKMEZCİ GÖREVİ DEVRALDI..

Cuma namazı çıkışında Kurbanlar kesildi,dualar edildi ve Bayburt Belediyesi Başkanlık makamında ,Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci görevi Beş yıldır Bayburt Belediye Başkanlığı yapan Mete Memiş’ten devraldı.

05 Nisan 2019 Cuma 15:16

Pekmezci yaptığı açıklamda:Bayburt halkının o teveccühü,ortaya koyduğu ve gerçek manadaki hakkaniyet ölçüsüyle bu gün aranızda bulunuyorum.

Kuşkusuz ki aldığımız görev önemli bir görev.Bu görevi en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz.Bayburt için güzel şeyler yapmak arzusundayız.İnşallah bunu başaracağız.Bu gün burada Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımızla beraber,teşkilatımızla beraber sizlerin huzurunda,Bayburt halkına layık olabilme adına sizlerin huzurunda söylüyorum ,Bayburt’a güzel işler yapma arzusundayız.Gün gelecek Sayın Mete Memiş beyin bize emanet ettiği bu görevi bizden sonra geleceklere emanet edeceğiz dedi.

Başkan Mete Memiş’te görevi devrederken yaptığı açıklamada ,Bu bir görevdi.Bayburt halkı beş yıllığına Mete Memiş’i göreve getirmişti.Allaha hamt ediyorum Beş yıllık süre içerisinde ,Bayburt halkına yapmayı vaad ettiğimiz ,yapacağımızın sözünü verdiğimiz her çalışmayı Bayburt halkıyla buluşturduk.Allaha hamt olsun ki böyle güzel bir şehre hizmet etmeyi nasip etti dedi.

Plaket takdimlerinin ardından görev değişimi gerçekleşti.

İlgili Galeriler
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
Arpalı Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Polattimur
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
101. Yıl Coşkusu ,Anadolu yakası kutlama gecesi.
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Bayburt Derneği 101.Yıl Bayburt'un kurtuluş Gecesi.İstanbul Bağcılar
Önceki Haber
Şentürk ve Bakır Mazbatalarını aldılar..
Sonraki Haber
Başkan Hükmü Pekmezci göreve başlamasının ardından ilk nikâhını kıydı.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.