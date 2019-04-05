Cuma namazı çıkışında Kurbanlar kesildi,dualar edildi ve Bayburt Belediyesi Başkanlık makamında ,Bayburt Belediye Başkanı seçilen Hükmü Pekmezci görevi Beş yıldır Bayburt Belediye Başkanlığı yapan Mete Memiş’ten devraldı.

Pekmezci yaptığı açıklamda:Bayburt halkının o teveccühü,ortaya koyduğu ve gerçek manadaki hakkaniyet ölçüsüyle bu gün aranızda bulunuyorum.

Kuşkusuz ki aldığımız görev önemli bir görev.Bu görevi en iyi şekilde yerine getirme bilincindeyiz.Bayburt için güzel şeyler yapmak arzusundayız.İnşallah bunu başaracağız.Bu gün burada Belediye Meclisi üyesi arkadaşlarımızla beraber,teşkilatımızla beraber sizlerin huzurunda,Bayburt halkına layık olabilme adına sizlerin huzurunda söylüyorum ,Bayburt’a güzel işler yapma arzusundayız.Gün gelecek Sayın Mete Memiş beyin bize emanet ettiği bu görevi bizden sonra geleceklere emanet edeceğiz dedi.

Başkan Mete Memiş’te görevi devrederken yaptığı açıklamada ,Bu bir görevdi.Bayburt halkı beş yıllığına Mete Memiş’i göreve getirmişti.Allaha hamt ediyorum Beş yıllık süre içerisinde ,Bayburt halkına yapmayı vaad ettiğimiz ,yapacağımızın sözünü verdiğimiz her çalışmayı Bayburt halkıyla buluşturduk.Allaha hamt olsun ki böyle güzel bir şehre hizmet etmeyi nasip etti dedi.

Plaket takdimlerinin ardından görev değişimi gerçekleşti.