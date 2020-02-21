BAŞKAN DERNEKLERLE BİR ARAYA GELDİ

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Bayburt’un Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıldönümü etkinliklerine katılmak üzere Bayburt’a gelen İstanbul’daki Bayburt derneklerinin yöneticileri ve Bayburtlular ile yemekte bir araya geldi.

Bayburt Belediyesi tarafından organize edilen yemeğe Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Garnizon Komutanı Hv. Svn Alb. Yusuf Diker, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Halil Murat Bilgiç, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hacı Ali Polat, Milliyetçi Hareket Partisi Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, Saadet Partisi Bayburt İl Başkanı Abdulmecit Bekmezci, Kurum Müdürleri, İstanbul Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Başkanı Hicabi Durmuş, Bayburt Eğitim Kültür ve Hizmet Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman, Anadolu Yakası Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Adem Doğan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve 21 Şubat Konvoyu ile İstanbul’dan Bayburt’a gelen Bayburtlular katıldı.

Yemekte konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın valim komutanım ilimizin saygıdeğer yöneticileri il genel meclisinin belediye meclislerinin siyasi partilerimizin değerli başkanları bugün Bayburt’umuzun düşman istilasından kurtuluşunun 102. yıl dönümü münasebetiyle baba ocağına gelen aziz hemşehrilerim hepinizi en içten duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum.

Saygıdeğer hemşehrilerim bugün nasip olursa yarın kutlayacağımızın Bayburt’umuzun düşman istilasından kurtuluşunun 102. yıldönümünde sizleri baba ocağında görmekten sonsuz mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Sizler uzaklardasınız ama yüreğinizin bu topraklarda olduğunu biliyoruz bizde sizden biraz uzaktayız ama yüreğimizin sizinle çarptığını bilmenizi istiyoruz onun için öncelikle ağırlıkla İstanbul olmak üzere bugün bu mutlu bu günümüzde aramızda olan siz saygıdeğer konuklarımıza en içten duygularla hoş geldiniz diyorum şeref verdiniz diyorum.

Saygıdeğer hemşehrilerim şuanda Bayburt İmaret tepedeyiz bir yanımızda Bayburt’un yetiştirdiği büyük Şair Zihni abidesi var diğer tarafta ise 1916 -18 şehitlerimiz var 1828-29 şehitlerimiz var ve taş mağazalarda katledilen şehitlerimiz var orda yatan kabirlerde nasip olursa saat 14.30 da Saat Kule Meydanı’ndan şehitlerimiz için bir yürüyüş yapacağız buraya kadar burada onları da yâd edeceğiz.

Size uzaklardan da olsa teşrif ettiğiniz için bizim bu mutluğumuzu mutluluğunuzla paylaştığınız için hepinize tekrar Bayburt halkı adına şükranlarımı sunuyorum sizleri en içten duygularımla sevgiyle saygıyla selamlıyorum özellikle yarın yapılacak olan törenlere ve eğer zamanı uygun olanlarında kapalı spor salonundaki kurtuluş programımıza katılmanızı arzu ediyorum. Bu vesileyle sizleri tekrar saygıyla sevgiyle selamlıyorum.”