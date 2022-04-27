BAŞKAN ÇALIŞKANIN ACI GÜNÜ

An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan'ın yeğeni Emirhan Çalışkan toprağa verildi.
BAYBURTGÜNDEM-
An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor Başkanı Celil Çalışkan'ın kardeşi Cemal Çalışkanın oğlu Emirhan Çalışkan elim bir kaza sonucu hayatını kaybetti.
Emirhan Çalışkanınn cenazesi,Bu gün Kartal cevizli camiinde kılınan öğle namazının ardından Ömerlide toprağa verildi.
Cenazeye çok sayıda hemşerimizin yanı sıra bürokrat siyasetçi ve Dernek başkanları katıldı.
Emirhan Çalışkan'a Allahtan Rahmet,Çalışkan Ailesine sabrı celil niyaz ediyoruz.
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