Başbakan Bayburt’tan Seslendi.

16 Nisan Cumhurbaşkanlığı sistemi Referandumu için yapılan Bayburt Mitinginde Başbakan Binali Yıldırım Bayburt isteyecek AK Parti yapacak dedi.

Başbakan Binali Yıldırım Bayburt Meydanında Yapılan Mitingde Bayburt’a 3 Milyar liralık yatırım yapıldığını ifade etti.

Başbakan Yıldırım konuşmasında:

Bayburt’u Cazibe Merkezi Haline getireceğiz,

65 projeyle 5.500 kişiye istihdam sağlanacak,

Bayburt Üzerine Bir Bayburt daha koyacağız,

Bayburt isteyecek Ak Parti yapacak,Bayburt’ta 122 km bölünmüş yol yaptık,

60 Yıldır hayal olan Salmankaş tünelini yaptık ve Bayburt’u Soğanlı tüneliyle Uzungöle bağlayacağız dedi.

Başbakan'dan Baykal'a çok sert tepki!

Başbakan Binali Yıldırım, Bayburt mitinginde, Deniz Baykal'ın skandal sözlerine tepki göstererek, "Hz Peygamberi ağzınıza almayın." dedi.

"Biz Türkiye genelinde güçlü bir evet çıkacağını görüyoruz, buna inanıyoruz. Bayburt'ta MHP'ye, BBP'ye gönül vermiş tüm kardeşlerimiz evet diyecek. İstiyoruz ki kardeşliğimiz zarar görmesin, huzurumuz daim olsun. Darbe diye bir tehdit artık Türkiye'de olmayacak. Yargı, mahkemeler hem bağımsız hem de tarafsız olacak. Kılıçdaroğlu, kendisi bile neye hayır dediğinin farkında değil. Bu anayasa değişikliğine evet demek için yüzlerce sebep var ama hayır diyenlerin söyleyeceği tek bir neden yok. Ana muhalefet salon salon geziyor ama kendisi bile niye hayır diyeceğinin farkında değil çünkü metni okumamış.

HZ. PEYGAMBER'İN ADINI AĞZINIZA ALMAYIN

CHP'nin önceki genel başkanı bir konuşma yapıyor, konuşma baştan aşağı ofsayt, öyle bir laf etti ki çok üzüldüm. CHP'nin önceki genel başkanının ağzından çıkanı kulağı duymuyor, Peygambere saygısızlık yapıyor, Hz Peygamberi ağzınıza almayın.

HAYIR DEMEK İÇİN DİLLERİNİ DEĞİŞTİRDİLER

16 Nisan'dan sonra milletten yetki alamayan hiç kimse iktidar olamayacak darbe heveslileri avucunu yalayacak, birileri bu yüzden haddi aşan ifadeler kullanıyor. PKK, Kandil'de Avrupa'da açıklamalar yapıyor ve evet çıkarsa biz biteriz diyor. Avrupa hayır demek için dillerini değiştirdi, gazetelerini Türkçe çıkarıyor, bu sayede Türkçe de öğreniyorlar."