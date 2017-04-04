Başarı Altınla Ödüllendirildi

Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce Türkiye çapında düzenlenen "İstiklal Mücadelesi ve 15 Temmuz Demokrasi Zaferi" konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan, Bayburt Fen Lisesi 12-A sınıfı öğrencisi Sevgi Nas, Okul Müdürü Ali Şahin ile birlikte Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş’i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş başarısından dolayı Sevgi Nas’ı tebrik ederek altınla ödüllendirdi.

Daha Nice Başarılara Nas’ın bu başarısının Bayburt’un eğitimde çıtayı ne kadar yükselttiğini gözler önüne serdiğini ifade eden Belediye Başkanı Memiş, “Onlar bizim geleceğimiz, daha öncede ifade ettiğimiz gibi eğitim alanında Bayburt Belediyesi olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Öğrencilerimizin başarısı bizleri her zaman gururlandırdı. İnşallah daha nice başarılar kazanacaklar” diye konuştu.