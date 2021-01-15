Baraj inşaatımızda % 90 fiziki gerçekleşme sağlandı..

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü Bayburt’a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerde ki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Bayburt ilimizde tarımın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisi ise su yapılarıdır.

Bu kapsamda Bayburt ilimizin vizyon projelerinden biri olan Kırklartepe Barajında çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini açıklayan DSİ Genel Müdürü Kaya YILDIZ, ’Toplam maliyeti 180 Milyon TL olan Kırklartepe Barajı inşaatı tamamlandığında, 57 bin 80 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj inşaatımızda % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmış olup barajın 2021 yılı içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi..

YILDIZ,’ Kırklartepe Barajında Gövde dolgu imalatların devam ettiğinin altını çizerek, kil dolgu kotu 1780 kotundadır. Projenin tamamlanması ile 2021 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 40 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflenmektedir.’dedi.

Sancaktepe ve Yukarı Kışlak köy yolları rölekasyon işlemleri tamamlanmış ve yollar kullanıma açılmıştır.