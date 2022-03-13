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BAR OYUNLARINDA,BAYBURT'U TEMSİL EDECEKLER

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Kulüplerarası Bayburt Halk Oyunları İl Yarışması sonuçlandı.

BAR OYUNLARINDA,BAYBURT'U TEMSİL EDECEKLER
13 Mart 2022 Pazar 14:15

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Anadolu İmam Hatip Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen yarışmada il dışındaki ulusal yarışmalarda Bayburt'u temsil edecek dört bar ekibi belirlendi. 

Yarışmada miniklerde Barış Dörtkol'un eğitmeni olduğu Bayburt Halk Eğitim Merkezi Folklor Kurumu ve Gençlik Spor Kulübü, yıldızlarda ise Ahmet Kocanumanoğlu'nun eğitmeni olduğu Bayburt Ortaokulu Halk Oyunları Gençlik Spor Kulübü, gençler ve büyüklerde ise yine Ahmet Kocanumanoğlu'nun eğitmeni olduğu Bayburt Halk Eğitim Merkezi Folklor Kurumu ve Gençlik Spor Kulübü ekipleri il dışındaki yarışmalarda Bayburt'u temsil etmeye hak kazandı.

Seyircilerin davul zurna eşliğinde coşkulu dakikalar yaşadığı yarışmalarda oyunlarını sergileyen ekiplerin, kupaları ve madalyaları protokol üyelerince takdim edildi.  Ekrem Hatipoğlu ve bölgeden gelen hakemlerin görev aldığı yarışmaya Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Seyfullah Dumlupınar, Halk Oyunları İl Temsilcisi İsmail Artar ve vatandaşlar katıldı.

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