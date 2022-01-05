BAKSI MÜZESİ’NDEN 116 ÖĞRENCİYE BURS

Bayburt’ta Baksı Müzesi tarafından yetenekli çocukların tespit edilerek dünya sanatına katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen Baksı Müzesi Öğrenci Sanat Şenliği kapsamında burs verilecek öğrenciler belirlendi. Merkeze bağlı Bayraktar Köyü’nde bulunan Baksı Müzesi’nde düzenlenen törenle öğrencilere burs belgeleri takdim edildi.

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Valiliği, Aydın Doğan Vakfı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi, Bayburt Belediyesi ve Baksı Müzesi Kültür Sanat Vakfı ortaklığında düzenlenen öğrenci sanat şenliği bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdi. Bayburt başta olmak üzere Erzurum, Erzincan, Gümüşhane ve Trabzon’dan yetenekli öğrencilerin keşfedilip desteklenmesine yönelik müze tarafından bu yıl 116 öğrencinin destekleneceği açıklandı.

Baksı Müzesi’nde düzenlenen törenle öğrencilere burs belgeleri takdim edildi.

Törende konuşan Vali Cüneyt Epcim, Baksı Müzesi’nin sadece bir müze olmadığı, bulunduğu çevreye ve insana katkı sağlamaya çalışan bir organizasyon niteliğine sahip olduğunu ifade etti. Müzenin Bayburt’ta 45, çevre ve diğer illerle 116 öğrenciyi destekleyeceğini belirten Vali Epcim, “Bu bir başarıdır. Hüsamettin Koçan Hocamızı böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için tebrik ediyoruz.” dedi.

Vali Epcim, katkılarıyla öğrencilere destek sağlayan kurumlara Bayburt adına teşekkür ettiğini bildirdi.

Müze Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise Öğrenci Sanat Şenliği’nin bu yılki etkinliklerinin pandemi nedeniyle çeşitli kısıtlamalara takıldığını söyledi. Öğrenci Sanat Şenliği üzerine ciddi bir çalışma gerçekleştirdiklerini belirten Prof. Koçan, “Bu sene 116 öğrenci burs kazandı. Bayburt burada bir rekor kırdı. Öğretim üyesi arkadaşlarımız Bayburt’u çok beğendiler. Demek ki Bayburt’ta bu iş tutmuş. Eğitimde de bu iş daha önemli bir hale gelmiş. Bunun için bu çocuklarımızı burada kutlayarak onların burslarını başlatıyoruz.” diye konuştu.

İlerleyen dönemlerde çalışmaların kapsamını genişleteceklerine dikkat çeken Koçan, ilkokul öğretmeni Halil Koçanoğlu adına Bayraktar Köyü’nden beş öğrenciye burs vereceklerini açıkladı. Sürecin Halil Öğretmen Bursları olarak devam ettirileceğini bildiren Koçan, “Halil amcama gani gani rahmet diliyorum. Allah razı olsun. Geriden gelenler onun bayrağını daha ileriye götürsünler isterim. Bir örnek kişiydi, rol modeldi. Bu açıdan Baksı’nın bu sene ki en büyük heyecanlarından bir tanesi de budur diye düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Müze ekseninde önemli projeleri olduğunu aktaran Koçan, yaz aylarında büyük bir sergi açacaklarını ve bir sinema festivali başlatmak istediklerini kaydetti.

Koçan şunları söyledi: “Burası Bayburtluların. Burası Türkiyelilerin. Burası insandan yana olan herkesin. Burası kamuya ait bir yerdir. Bizler bu işlerin bekçisiyiz. Asıl şey gelecek kuşaklarındır diye düşünüyorum.”

Törende kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de çalışmaları dolayısıyla Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a teşekkürlerini bildirdi.

Tören burs almaya hak kazanan öğrencilere belgelerinin takdim edilmesiyle sona erdi.

Baksı Müzesi’nde düzenlenen törene Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ramazan Yiğit, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Karakaşoğlu, KOSGEB İl Müdürü Mete Emir, öğrenci velileri ve öğrenciler katıldı.