Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından Bayburt Valiliği’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Öğrenci Sanat Şenliği’nin yedincisi Baksı Müzesi’nde düzenlendi.

Bayburt il merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Baksı Köyü yanı başında yer alan Baksı Müzesi yetenekli öğrencileri keşfetmek için kapılarını yeniden araladı. Geleneksel ile moderni aynı çatıda altında buluşturan Baksı Müzesi öğrenci sanat şenlikleriyle keşfettiği yeteneklere yenilerini eklemeyi hedefliyor. Şenliklere bu yıl Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan toplam 44 öğrenci katıldı. Yedincisi düzenlenen Öğrenci Sanat Şenliği ile 42 öğrenciye burs imkanı sağlandı.

Açılış töreninde konuşan Vali Epcim organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek Bayburt’ta benzer çalışmaları sürdürmek istediklerini dile getirdi. Vali Epcim, Bayburt’un geçmişe ve geleneklerine sıkı bağlarla bağlandığına işaret ederek, “Bu şehirde biz her insanın ve her öğrencimizin kültür elçisi olmasını istiyoruz. Kültür elçisinden kastımız şudur; kendi tarihi ve geleneklerinden kopmadan yerelden evrensele uzanan bir yol vardır. Bu yolu biz öğrencilerimize tattırmak istiyoruz. İnsanımızın bunun zevkiyle yaşamasını istiyoruz.” dedi.

Bu doğrultuda Kenan Yavuz Etnografya Müzesi ile protokol imzaladıklarını açıklayan Vali Epcim, “Geleneksel yaşamı gelecek nesillere nasıl aktarabiliriz diye bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu projenin ismini de Kültür Elçileri projesi olarak koyacağız. Hüsamettin Koçan Hocamız bu projede bizlere destek verecek. Baksı Müzesi de bu proje içerisinde çok etkin bir şekilde yer alacak. Bayburt’u kültür etkinliklerinin merkezi, her öğrencisini her bireyini de kültür elçisi yapmak istiyoruz. ” ifadelerini kullandı.

Vali Epcim, etkinliğin hayata geçirilmesindeki katkıları dolayısıyla Aydın Doğan Vakfı’na teşekkür ettiğini belirtti. Projenin önemli ve özel bir çalışma olduğu değerlendirmesinde bulunan Vali Epcim, Baksı Müzesi’ni dünyada söz sahibi bir konuma yükseltme gayreti içerisinde olacaklarına vurgu yaptı. Vali Epcim, “Hüsamettin Hocamızı ve değerli eşleri Oya Hanımefendi’yi herkes tebrik ediyor. Bundan sonra daha fazla destek vererek onları çok daha yüceltmek istiyoruz bunu ifade etmek istiyorum. Hepinize ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Bölgedeki yaratıcı potansiyelin aktive edilmesi gerekliliği fikrini savunan Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise “Bölge insanının yaratıcı potansiyeli belki Türkiye’de ve uluslararası ortamda insanlığa hizmet edecek diye düşünüyorum. Yaratıcı potansiyelin aktive edilmesinden yana bir akademisyen, düşünür ve sanatçıyım. Onun için bunun yok olmasını engelleyeceğiz diye düşünüyorum.” dedi.

Öğrenci Sanat Şenlikleri kapsamında bugüne kadar yüz yirmi öğrenciye burs sağlandığını açıklayan Prof. Koçan sözlerine şu şekilde devam etti: “Bu yıl Bayburt’tan daha yoğun katılım var. Yerelin daha da hareketlenmesi için bir takım şeyler yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki yıl Gümüşhane, Rize ve Artvin’i de proje içerisine katacağız. Böylelikle Bayburt’un etrafında bir daire oluşturacağız. Kurumlarla kurduğumuz ilişkiyi daha sürekli ve geliştirilebilir bir boyuta taşımamız gerekiyor. Dışarıdaki kurumlarla olan ilişkimizi üretken bir ilişki haline getirmemiz gerekiyor. Bunun devamında yine çocuklarla ilgili bir yaz akademisi planlamamız var. Bir ay sürecek. Bununla ilgili olarak atölyeler var. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşme halindeyiz. Tamamen uluslararası ortama açık bir proje olacak.”

Öğrenci Sanat Şenliği’nin düzenlenmesinde emeği geçenlere Vali Cüneyt Epcim ile protokol mensupları tarafından teşekkür plaketi verilmesi ve öğrencilerin eserlerinden oluşan serginin gezilmesinin ardından etkinlik sona erdi.

Baksı Müzesi’nde gerçekleştirilen 7. Öğrenci Sanat Şenliği’ne Vali Cüneyt Epcim, Belediye Başkan Vekili Süreyya Türkmenli, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, Aydın Doğan Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Candan Fetvacı, Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı İlkay Canan Okkalı ve öğrenciler ile aileler katıldı.