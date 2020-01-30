Baksı Müzesi EMIT’de

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 2020, Tüyap Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı.

Bu yıl 24’ncüsü düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT ) 30 Ocak – 2 Şubat tarihleri arasında ziyaretçilerini bekleyecek.

Bu yıl Bayburt İl olarak Turizm fuarında yok. Bayburt geçen yıllarda KUDAKA(Kuzey doğu Anadolu kalkınma ajansının organizesiyle fuara katılım sağlıyordu.

Bu yıl ( EMITT ) turizm fuarında Bayburt’u temsilen Baksı Müzesi var.

Baksı Müzesi kurucusu Prof.Dr.Hüsamettin Koçan ,Bu fuarların değerlerimizi toplumla paylaşma ,temsil etme,pozitif kanaat oluşturmak için Baksı Müzesi olarak son üç yıldır bir çok fuara katılıyoruz,bunlardan biriside EMİTT fuarı dedi.

Turizm sektörünün dünyadaki en büyük sektörlerden birisidir.Türkiye’ye bu yıl 70 milyon turistin gelmesi bekleniyor.Bayburt’un bu sayıdan yeterli payı aldığını düşünmüyorum.Tutarlı adımlar atarsak,tarihi birikimimiz,coğrafi birikimimizle Bayburt ekonomimiz için büyük bir girdi sağlayabiliriz dedi.

Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürü Bekir Kurtuğlu’da yaptığı açıklamada,Bu fuarın Uluslar arası büyük bir fuar olduğunu ,Bu fuara profesyonel açıdan bakmamız lazım.Fuarda 3. Hol’de profesyonellerin olduğunu,Bayburt’un burada bir tanıtım alanının olmasıyla burada Bayburt’un olması çok farklı.Bayburt burada Profesyonellerin içinde.

Kurdoğlu,Baksı Müzesi Standı.3.Hol’de B 330 numaralı stantta.Bayburtlu hemşerilerimizde standımıza bekleriz dedi.

Baksı Müzesi standında ayrıca Bayburt Kehribarı ve Bayburt Balıda tanılmakta.

Furın açılış gününde Bayburtlu Hemşerilerimizde Fuarı ziyaret ediyor.Bayburt Kültür ve yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş ve Başkan yardımcısı Mücahit Köse satandı ziyaret ederek,Prof.Dr.Hüsamettin Koçanla hasbıhal ettiler.

1200 katılımcı, 60.000 civarı ziyaretçi ve 800’den fazla davetli tur operatörünün katılacağı fuar 60.000 metrekarelik bir alanda hizmet verecek. Fuarda ilk iki gün sadece turizm profesyonelleri için etkinlikler olurken Cumartesi ve Pazar günleri tüketiciler tarafından da ziyaret edilebilecek.