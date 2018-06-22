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Baksı Müzesi, bu sezon da farklı projeleriyle 25 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.

Türk seramik sanatçısı Alev Ebuzziya’nın modern seramik formları ile geleneksel üretimi buluşturan eserlerinin yer aldığı “Toprak” sergisinin ön izlemesi Baksı Müzesi’nde gerçekleştirildi.

Baksı Müzesi, bu sezon da farklı projeleriyle 25 bin ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor.
22 Haziran 2018 Cuma 12:37

Sergi tanıtımına Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Seramik Sanatçısı Alev Ebuzziya ve ulusal medya kuruluşlarından temsilciler katıldı.

Kemal Servi Koleksiyonu’ndan sanatçıya ait çeşitli eserlerin yer aldığı sergiyi gezen Vali Pehlivan, sergi küratörü Haldun Dostoğlu ve Alev Ebuzziya’dan bilgiler aldı.

Baksı Müzesi'nin böyle kıymetli bir sergiye ev sahipliği yapmasının önemli ve memnuniyet verici olduğunu ifade eden Vali Pehlivan, “Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanlığı kültür sanat ödülüne layık görülen, bu bağlamda müzecilik alanında ulusal ve uluslararası pek çok ödül sahibi olan Baksı Müzesinin Bayburt İlimizde olması, böylesi değerli sergilere ev sahipliği yapması bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Baksı Müzesi'nde bugün ön izlemesi gerçekleştirilen ve yakında resmi açılışı yapılacak olan "Toprak" sergisini görmeleri için Bayburtlu hemşerilerimiz başta olmak üzere herkesi Bayburt'a ve Baksı Müzesine davet ediyoruz. Bu faaliyete ev sahipliği yapan başta Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan olmak üzere katkı sağlayan büyün kişi be kurumlara ve özellikle bugün ön izlemesini gerçekleştirdiğimiz “Toprak” temalı sergisiyle modern seramik formları ile geleneksel üretimi bir araya getiren ve bunu ilimize taşıyan seramik sanatçısı Alev Ebuzziya ve koleksiyonunu paylaşan Kemal Servi’ye teşekkür ediyorum.” dedi.

20 Haziran – 20 Ekim tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergide sanatçının ismiyle özdeşleşen eserlerinden örnekler yer alıyor.

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