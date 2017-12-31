Bakanlar Ağbal ve Bak Bayburt Belediyesi’ni Ziyaret Etti

Bir dizi ziyaret ve Ak Parti Bayburt Gençlik Kolları’nın 5. Olağan Kongresi’ne katılmak için Bayburt’ta bulunan Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Bayburt Belediyesi’ni ziyaret ettiler.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Bakanlar Ağbal ve Bak’a Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak ve İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi de eşlik ederken ziyarette belediye meclis üyeleri de hazır bulundu.

Yurt ve Spor Salonu Müjdesi

Burada Bayburt ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Bak,

“Bayburt’a yaklaşık 1 ay önce Sayın Cumhurbaşkanımız kongreye gelmişti. Orada bir salon sözü vermişti. Biz de bugün o salonun yerini gördük. 4 bin kişilik bir salon yapacağız. Bununla birlikte tabi üniversitemiz büyüyor 1.500 kişilik bir yurt yapacağız. Onunla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını hızlandırıyorlar. Spor Toto kanalıyla da belediyemizle beraber ortak semt sahaları yapıyoruz. Gençliğin hizmetindeyiz. Bayburt her şeyi hak diyor. Üniversitenin büyümesi ve gelişmesi çok önemli’’ diye konuştu.

Bayburt’un İnsanları da Güzel

Açıklamasında Bayburt taşından övgüyle bahseden Bakan Osman Aşkın Bak ‘’Ben Bayburt’a 2000 yılında gelmiştim. Geliş sebebim buradan Bayburt taşı almaktı. Köyde bir ev yapmaya karar vermiştik. Evin cephesini Bayburt taşı ile kapladık. Bayburt taşının özelliği yosunlanmıyor ve mevsime göre soğuğa ve sıcağa mukavemetli olması. Bayburt’un insanları da güzel. Benimde çok değerli Bayburtlu dostlarım var İstanbul’da beraber yetiştiğimiz. Çok teşekkür ediyoruz bizi karşıladığınız, ağırladığınız için’’ ifadelerini kullandı.

Başkan Memiş’ten Teşekkür

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise Bakanlar Ağbal ve Bak’a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, ‘’Bayburt’umuza bugün iki tane müjde verdiniz çok teşekkür ediyoruz. Bizim belediye olarak da Spor Toto ile yapımını birlikte gerçekleştirdiğimiz 10 tane semt sahamız var. Onlarda yarılandı inşallah tamamlanacak çok çok teşekkür ediyorum’’ dedi.

Açıklamaların ardından Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Ak Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Melih Ecertaş’a dokuma seccade, Bayburt Balı ve Bayburt Taşından yapılmış Bayburt’un tarihi mekanlarının biblolarını hediye etti.

Cumhuriyet Caddesi’nde İnceleme

Maliye Bakanı Naci Ağbal ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ziyaretin ardından başkanlık makamından, yapılan küp taş uygulamaları, kaldırım yapım çalışmaları ve ışıklandırma çalışmasıyla bambaşka bir çehreye bürünen Cumhuriyet Caddesi ile Kapalı Otopark ve Kent Meydanı Projesini inceleyerek Başkan Memiş’ten bilgi aldılar.