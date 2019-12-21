BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN BAYBURT’A SIRALI MÜJDELER

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Şair Zihni Kültür Merkezi’nde Sektör Buluşma Toplantısı’na katıldı.

Bayburt’a müjdelerle geldiklerini ifade eden Bakan Pakdemirli, Çoruh Nehri Şehir Geçişi projesi, arazi toplulaştırma çalışmaları, baraj projeleri ile tarım ve hayvancılık destekleri hakkında müjdeler verdi.

Dünya mutfaklarının vazgeçilmezi yöresel lezzet Tarhun hakkında “Anavatanı Sibirya olan Tarhun konusunda Bayburt’un şevkini ve taleplerini takdirle karşılıyorum. Amerika ve Fransa gibi ülkelerin peşinden koştuğu tam bir ihracat ürünü olan Tarhun inşallah Bayburtlu kardeşlerimize güzel kapılar açacak.” dedi.

Çiftçiler ve sektör temsilcilerinin yer aldığı toplantıda çeşitli projelerle Bayburt’ta çiftçilere önemli destekler sağlanacağını aktaran Bakan Pakdemirli, Bayburtlu çiftçilere son 17 yılda 200 Milyon Lira tarımsal destek sağlandığını ve Genç Çiftçiyi Destekleme Projesi ile 2016-2018 yılları arasında, toplam 340 projeye, 10,2 Milyon Lira destek verildiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, arazi toplulaştırmaya 21 milyon 200 bin Lira kaynak kullanıldığını kaydederek 355 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yeni projelerle çiftçilere verilen desteklerin devam edeceğine dikkat çeken Bakan Pakdemirli şu şekilde konuştu: “Yeni Seralar Yeni Umutlar Projesi’ kapsamında 2 milyon 700 bin lira değerinde 100 adet sera kurulumu yapacağız. Ana Arı Yetiştiriciliği Projesi kapsamında 50 arıcıya 418 bin liralık malzeme ve ekipman desteği vereceğiz. Organik Kaba Yem Üretimi Geliştirme Projesi kapsamında Organik üretim yapan çiftçilerimize 335 bin lira değerinde organik gübre ve sertifikasyon desteği vereceğiz. Yem Bitkileri Geliştirme Projesi kapsamında çiftçilerimize 330 bin lira değerinde 28 ton yem bitkisi tohumuna destek vereceğiz. Bir Fidan Bir Yaşam projesi kapsamında 20 çiftçimize kapama meyve bahçesi tesisi için 337 bin lira değerinde destek sağlayacağız. Koyun ve keçiler için Mobil Banyo Projesi kapsamında 1 milyon 20 bin lira değerinde 30 adet mobil banyoluğa destek vereceğiz. Çadır Tipi Koyun Ağılı Projesi kapsamında 2 milyon lira değerinde 50 çiftçimize 200 başlık çadır ağıl desteği vereceğiz. Alternatif Gelir Getirici Ürün Yetiştiriciliği kapsamında 200 bin lira değerinde soğan, yem bezelyesi, nohut ve mercimek tohumu desteği vereceğiz.”

“Bölgede üretilen etin daha lezzetli ve kaliteli olması pazarlama noktasında en önemli etkendir. Kooperatifleşme ile inşallah üreticilerimizin girdi maliyetlerini, işletmelerdeki yapısal sorunlarını ve satış ve pazarlama konusundaki sıkıntılarını çözeceğiz. Böylelikle ürünlerimize yüksek katma değer sağlayarak üreticimizin refahını yükselteceğiz. Bölge hayvancılığının kalkınması için DOKAP projesi 2020 başvuruları 1 Ocak – 31 Mart 2020 tarihlerine alınacak. Proje kapsamında koç, teke alımı ile ağıl yapımı başvurularınızı rahatlıkla yapabilirsiniz. Küçük aile işletmelerine düve alımı desteğini 41 ilden 81 ile ve hibe oranını yüzde 30’dan yüzde 40’a çıkardık. Böylece Bayburt’ta 1 ila 10 büyükbaş hayvana sahip küçük aile işletmelerini maksimum seviyede destekleyeceğiz.”

“2023 hedeflerimiz arasında bulunan nüfusumuz kadar küçükbaş hayvan varlığına ulaşmak için bir önceki yılın kuzu oğlaklarından anaç vasfına ulaşan hayvanlar ile sürüsünü büyüten yetiştiricilere hayvan başına 100 lira vereceğiz. Küçükbaş hayvanlara yönelik soy kütüğü ve ön soy kütük çalışmaları hazırlanarak 2019 yılında destekleme kapsamına alınmıştır.”

“Hazırlanan ıslah programı ile kayıtlar tutulmaya başlanacak, sisteme kayıtlı yetiştiricilere koyun-keçi başına 100 lira ayrıca bu işletmelerde yetiştirilen koç-tekeleri alan yetiştiricilere de 500 lira ödeme yapacağız.”

“Ülkemizde ilk olan ve Bayburt Belediyesi tarafından 2017 yılında temeli atılan Bayburt Tarım ve Hayvancılık Yerleşkesi projesinin bedeli yaklaşık 40 milyon lira olup canlı hayvan pazarı ve kesimhane içeren birinci etabı yakın zamanda çiftçimizin hizmetine sunulacaktır. Bayburt’a uygun olan kırsal hayvancılık merkezi projesi kapsamında DOKAP desteğiyle hazine arazileri üzerine 6 birimde toplu hayvancılık merkezleri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Bayburt çiftçimizin daha bilinçli gübre kullanımını sağlamak üzere bitkisel üretimde verim ve kaliteyi yakalayacak en önemli çalışmalardan biri olan toprak ve su analizi laboratuvarımız il tarım ve orman müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olup bir ay gibi kısa bir süre sonra siz değerli çiftçilerimizin hizmetinde olacaktır. Kadın çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Girişimci kadın çiftçilerimizin üretim yapabileceği, tüm aracıların ortadan kaldırılarak doğrudan pazarlama imkanına sahip olacak Kadın Çiftçi Üretim ve İşletme Kooperatifimize çok yakın zamanda Bayburt’ta hayata geçireceğiz.”

“Bayburtlu yalnızca sahip olduklarıyla yetinmiyor. Bayburtlu potansiyelinin farkında. Bayburtlular işini biliyor. Anavatanı Sibirya olan Tarhun konusunda Bayburt’un şevkini ve taleplerini de takdirle karşılıyorum. Amerika ve Fransa gibi ülkelerin peşinden koştuğu tam bir ihracat ürünü olan Tarhun Türkiye’nin ekonomik değerinde inşallah Bayburtlu kardeşlerimize güzel kapılar açacak. Şimdilik çalışmalarımız devam ediyor. İlk etapta bitkinin yetiştiriciliği ile ilgili eğitimler vermeye başlayacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. “

“Sulama projelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Yapımına başladığımız ve başlayacağımız projelerle barajlarımız ile sulama tesislerimizden olan Sarı Meşe Barajı Sulama Tesisi, Üzengili Barajı, Hacıoğlu Barajı, Polatlı Barajı, Yelpınar Barajı, Ozansu Barajı, Taşocağı Göleti ve Uluçayır Göleti ile inşallah Bayburt’ta sulanmayan arazi bırakmayacağız. Benim çiftçim: ‘Suyum yok. Ekemiyorum.’ demeyecek. Bayburtlu hemşerilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun.”

“Vatandaşlarımızı taşkın ve sel felaketlerinden korumak üzere var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bayburt Merkez Harmanözü Köyü Yerleşim Alanlarının Kale ve Yayla Dereleri Islahı 2. Kısım işinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. Ayrıca Merkez Soğukgöze Köyü Taşkın Koruma, Demirözü Kalecik Köyü Yerleşim Yerleri ve Tarım Arazileri Taşkın Koruma işlerinin inşaat çalışmalarına da başlayacağız.”

“Çoruh Nehri’nin ıslahını tamamlayarak Bayburtlu hemşerilerimizin aileleriyle hoşça vakit geçirebilecekleri sosyal etkinlik alanlarına zemin hazırlayacağız. Teknik olarak mümkünse inşallah burada kayıkların ve gondolların yüzdüğü, hafta sonu birlikte vakit geçirebileceğiniz bir yer haline getireceğiz. Bu alanlarda yürüyüş ve bisiklet yolları, kafeterya ve koşu parkurları oluşturarak şehrin daha modern bir görüntüye kavuşmasını sağlayacağız.”

“Toplulaştırma konusunda beklentilerinizi biliyorum. Bayburtlu çiftçilerimizin tarlalarını tek seferde işleyebilmeleri ve maliyetlerin azaltabilmeleri maksadıyla Bayburt Merkez Demirözü Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Tamamlama Projesi ile 17 yerleşim yerine ait 92 bin dekar arazide tesviye çalışmaları ve 400 km toplulaştırma yolu yapacağız. Yatırım maliyeti 40 milyon lira olan işin çalışmalarına devam ediyoruz.”

“Vatandaşlarımıza daha iyi ve daha güzel hizmet verebilmek adına Bakanlığımıza bağlı birimleri tek bir kampüste toplayacağız. Tarım ve Orman Bakanlığı Bayburt İli Kampüs alanı yatırım maliyeti 39 milyon lira olup çalışmalar devam etmektedir.”

“2020 yılında 3 bin dekar alanda çalışma yaparak 350 bin adet fidanı toprakla buluşturacağız. Ayrıca 1 milyon adet fidan üreteceğiz.”

“Yaylapınar Köyü’nde bin dekar alanda Bal Ormanı kuracağız. Orman köylerinde yaşayan 32 ailemize 1 milyon lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağlayacağız.”

“Bayburt’ta ekonomik potansiyeli yüksek olan Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiriciliği için kolları sıvadık. 2020 yılında çalışmalarına başlayacağımız bin köye bin tıbbi aromatik bitki bahçesi projesi kapsamında sizlerin talepleri doğrultusunda 10 köye kadar bitki bahçesi kurarak destek vereceğiz.”

Toplantı açılışında konuşan Vali Cüneyt Epcim ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’yi Bayburt’ta ağırlamanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Bakan Pakdemirli’ye Bayburt ziyareti dolayısıyla özel olarak teşekkürlerini bildiren Vali Epcim, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yürütme sürecinde özel yetkilerle donatılmış Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’yi ilimizde ağırlamanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı son dönemdeki gelişmelerle birlikte Bayburtluların bizlere en çok ilettiği konular değerlendirildiğinde en önemli bakanlık durumunda. Bayburt’ta kültürel olarak tarım ve hayvancılık noktasında bir birikim ve deneyim var. Bizler Tarım ve Orman Bakanlığımızın 2023 hedefleri doğrultusunda Bayburt’tan katkı sunmak istiyoruz. Valilik ziyareti esnasında ilimizdeki gündem konuları Sayın Bakanımıza arz ettik. Kendilerinden desteklerini istedik. Sayın Bakanımızın gelişleri dolayısıyla tüm Bayburtluların memnuniyetini kendilerine ifade ediyorum. İnşallah toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.” İfadelerini kullandı.

Toplantı Bakan Pakdemirli’nin çiftçilerin sorun ve taleplerini dinlemesiyle sona erdi.

Şair Zihni Kültür Merkezi’ndeki Sektör Buluşma Toplantısı’na sektör temsilcilerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri katıldı.