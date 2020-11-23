Bakan Koca’dan Aşı Müjdesi.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, corona aşısı hakkında son dakika açıklamalarında bulundu. Günlük corona virüs vaka sayısında 6 binli sayılara ulaşılması sonrası aşı çalışmaları daha da dikkatle takip ediliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs aşısı hakkında dikkat çekici değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Çin aşı üretim firması Sinovac ile görüşmelerin son erdiğini ilk uygulamalar için 10 milyon doz aşının yola çıktığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, aşı çalışmalarıyla ilgili son dakika haberlerini paylaştı. Uzun zamandır hayatımızın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüs, ikinci dalga ile yeniden milyonları tehdit ediyor. Bakanlar Kurulu kararıyla hafta sonu sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere kısıtlamalar getirildi. Hastalığın tırmanışının durması alınan önlemlere ne denli uyacağımızla doğru orantılı. Hürriyet Gazetesi'nden Osman Müftüoplu'na konuşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çinli aşı firması Sinovac ile anlaşmanın yapıldığını müjdeledi.

Aşı uygulamaları kesinlikle ücretsiz yapılacak. Vatandaştan hiçbir ücret talep edilmeyecek. Bu arada başka üreticilerin ürettiği farklı aşılar için ruhsatlandırma işlemleri de sürecek. Ruhsatlandırma tamamlanınca da o aşıların eczanelerde ücretli olarak satılmasına izin verilecek."