Bakan bilgin Bayburt üniversitesinde panele katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Bilgin, Bayburt Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği kariyer söyleşisinde, Osmanlı'dan Cumhuriyete Türk devlet geleneğinden bahsederek, gençlere gelecek planları ile ilgili önerilerde bulundu.

BAYBURTGÜNDEM- Bakan Bilgin, Türkiye'nin son yıllarda gücünü tüm dünyaya duyurduğunu belirterek, "Her zaman söylüyorum. Türkiye, büyük bir ülkenin adıdır" dedi.

Konuşmasının başında Bayburtlu olduğunu, Bayburt Lisesi'nden mezun olduğunu, her yıl Bayburt'a geldiğini ve bağının güçlü olduğunu söyleyen Prof. Bilgin, Bayburt Üniveritesi'nde geçmişte ders verdiğini aktardı. Türklerin, köklü imparatorluk geleneği üzerine devlet kuran tek millet olduğunu söyleyen Prof. Bilgin, Osmanlı'nın dünya ticaretinin yüzde 70'ini elinde tutan ve topraklarındaki tüm milletlere adaletle hükmeden büyük bir imparatorluk olduğunu kaydetti.

Bugün Osmanlı'dan ayrılarak kendi ülkelerini kuran tüm milletlerin kendi dilleri, kendi edebiyatları olduğunu, bunu Osmanlı'nın hoşgörüsünün sağladığını söyleyen Bilgin, Cezayir'in bugün Fransızca konuştuğunu aktardı.

Sanayi çağını kaçıran Osmanlı

'Osmanlı Hanedanı tarafından yönetilen Türk İmparatorluğu'nun neden Milli Mücadele verecek hale geldi' sorusunu soran ve 'Sanayi çağını kaçırdığı için, geç girdiği için' şeklinde cevaplayan Bakan Bilgin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını Ankara'ya götüren şeyin de bu devlet felsefesi geleneği olduğunu kaydetti.

Demokrasi halkın talepleridir

Atatürk'ün ekonomi ve sanayi atılımlarının ardından özellikle tek parti döneminde ve sonrasında yabancı kuruluşların vesayetlerinde bu atılımların durdurulmaya çalışıldığını bildiren Prof. Bilgin, Türkiye'nin darboğazları her zaman demokrasi ile geçtiğini kaydetti. Bilgin, "IMF parayı veriken harcayacağın yeri de söylerdi. Milletler ancak kendi halkının istediği projeleri hayata geçirirse ilerler ve gelişir. Demokrasi aslında halkın talepleridir" dedi.

Amerika'nın devşirdiği alçaklar

Türkiye'nin özgürlükler anlamında büyük sıkıntılar çektiğini, seçilmiş Başbakanını asan bir ülke olduğunu söyleyen Prof. Bilgin, son olarak Amerika'nın devşirdiği alçaklar olarak nitelendirdiği FETÖ belasını da dağıtan Türkiye'nin önünün açık olduğunu söyledi.

Sanayiyi önemseyen Türkiye

Türkiye'nin son 20 yılında önemli adımlar atıldığını ve demokrasinin adım adım inşa edildiğini aktaran Bilgin, "Demokrasi inşa edildikçe halkın istedikleri oldu.

Hızlı tren ağı gelişti. Üretim merkezi ile vatandaş arasında bağlar sıklaştı. Türkiye çelik ray üretiminde Avrupa birincisi. Milli Savunma Sanayisinde kendi kendimize yettiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Bir tek savaş uçağımız kaldı, onu da üretiyoruz" şeklinde konuştu.

İnsan merkezli bir sanayi gelişimi

Dünyada çalışma anlayışının değiştiğini, Türkiye'de de robotik fabrikaların arttığını söyleyen Bakan Bilgin, insanların az mesai ile çok şey üretecekleri bir dünya ile karşı karşıya olduklarını söyledi. İnsanların geri kalan zamanlarda kendini geliştireceği, yeni bir zaman anlayışına sahip olacağını söyleyen Bakan Bilgin, geleceğin insanlarının sanat, bilim, edebiyatı olan zengin bir dünya ile yoğrulacağını ve insan merkezli bir sanayi gelişiminin yaşanacağını dile getirdi.

Rektör Türkmen: "Üniversitemizin Ankara'daki Hamisi"

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Mutlu Türkmen, 1 saate yakın süren konuşmasının ardından Bakan Bilgin'e hediyeler takdim etti. Rektörü Türkmen, Bayburt Üniversitesi'nin Ankara'daki hamisi diye hitap ettiği Bakan Bilgin'e üniversiteye katkılarından ötürü teşekkür etti.

Bayburt Üniversitesi Bâbertî Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleşen söyleşiye, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de katıldı.

Haber:Murat Okutmuş