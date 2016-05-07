BAKAN AĞBAL CAMİİ, OKUL, YURT İNŞAATI TEMELİNİ ATTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentte bir inşaat firması tarafından yapılan Hacı Kıyasettin Şentürk adını taşıyacak olan camii, ilkokul, Kuran Kursu ve öğrenci yurdu inşaatının temel atma törenine katıldı. Bayburt Zahit Mahallesi’nde düzenlenen törende Bakan Ağbal’ın yanı sıra Yargıtay Birinci Başkan Vekili Abdulkadir İlhan, Anayasa Mahkemesi üyesi Hicabi Dursun, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, AK Parti Ankara Milletvekili Vedat Bilgin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CUMHURBAŞKANI İSTEDİ



Törende bir konuşma yapan Bayburt Group İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Şentürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 ay önce Bayburt ziyaretinde böyle bir tesisin kendileri tarafından yapılmasını istediğini belirterek, babalası Hacı Kıyasettin Şentürk’ün adını yaşatmak adına bu tesisi en kısa zamanda Bayburt’a kazandıracaklarını söyledi.

DOLU YAĞDI KISA KONUŞTU



Zaman zaman etkisini gösteren yağış nedeniyle törende bakanın konuşmasını bekleyen vatandaşlar zor anlar yaşadığı gözlendi. Protokol konuşmalarının ardından sahneye çıkan Maliye Bakanı Ağbal, bu kez de dolu ile karışık yağmur yağışının etkisini göstermesi üzerine konuşmasını kısa tuttu. Yaklaşık 2 dakikada kadar bir konuşma yapan Bakan Ağbal, “İnsan bu kadar güzel bir topluluğu bulunca tabi ki konuşmak ister. Ama benim sizi bu yağmurda bekletmeye hakkım yok. Bu yatırımlarda emeği geçen iş adamlarımıza teşekkür ediyorum. Bayburt her şeye layık. Bu hizmet kervanına aynı şekilde devam edeceğiz. Güçlü Bayburt ve güçlü Türkiye’yi hep beraber inşa edeceğiz” dedi.