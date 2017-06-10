Bakan Ağbal Bayburt’ta incelemelerde bulundu..

Maliye Bakanı ve Bayburt Milletvekili Naci Ağbal Bayburt’ta incelemelerde bulundu.

Bakan Ağbal, Bayburt'ta devam eden yatırımlar ile Belediyenin alt ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek Vali İsmail Ustaoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş ve diğer ilgililerden bilgi aldı.

Maliye bakanımız şehrimize teşrifinden itibaren yoğun bir tempo ile yapılan çalışmalar hakkında bilgi alıp çalışmaları yerlerinde inceledi.Yol ve kaldırım çalışmaları,çevre düzenlemeleri,enerji santrali,tarım yerleşkesi,Abdulvahap gazi türbe restorasyonu,kaleardı park yapımı,Aile yaşam merkezini ve diğer çalışma alanlarını bire bir kontrol ettiler.

Gördüğü eksikliklerin giderilmesi için yetkililere talimat veren Ağbal, halkın her şeyin en iyisine layık olduğunu vurgulayarak, hizmetlerin bu anlayış çerçevesinde yürütülmesini istedi.