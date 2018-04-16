Maliye Bakanı Naci Ağbal, kentin çeşitli noktalarında devam eden inşaatlarda incelemelerde bulundu.

AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak'ın dedesinin cenaze töreni için kente gelen Ağbal, ilk olarak Bayburt Belediyesince Kadızade Mahallesi'nde yapılan kapalı otopark ile Kaleardı Mahallesi'nde, Çoruh Nehri kıyısındaki Dede Paşa Şehir Parkı'nda incelemelerde bulunarak Belediye Başkanı Mete Memiş'ten çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra aynı alanda yapımına başlanan Kültürhan inşaat alanına gelen Bakan Ağbal'a, Vali Ali Hamza Pehlivan ile yüklenici firma yetkilileri proje ve çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültürhan'ın yanında Baksı Müzesince inşa edilecek Kadın İstihdam Merkezi alanını da inceleyen Ağbal, telefonla aradığı Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'dan projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Bakan Ağbal'a ziyaretlerinde, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu da eşlik etti. Ağbal, daha sonra Ankara'ya gitmek üzere karayoluyla Erzurum'a hareket etti.



