 ﻿
banner520

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Bayburt ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Bayburt ziyareti
25 Nisan 2021 Pazar 14:10

Bakan Karaismailoğlu, Bayburt Valiliği'ne gelişinde Vali Yardımcıları Mehmet Naim Akgül ve Burak Çimşir ile protokol üyeleri tarafından karşılandı. Daha sonra beraberindeki Vali Cüneyt EpcimMilletvekili Fetani Battal ve ilgililer eşliğinde şeref defterini imzalayarak ziyareti anısına fotoğraf çektirdi. Buranın ardından Valilik Makamı'na geçen Bakan Karaismailoğlu, Vali Epcim'den projelere ilişkin bilgi aldı.

Vali Epcim, burada yaptığı konuşmada Bakan Karaismailoğlu'na yatırımlar dolayısıyla teşekkür ederek kendisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Bakan Karaismailoğlu ise Bayburt'ta bulunmaktan memnuniyet duyduğunu kaydederek Vali Epcim'e teşekkür etti.

Önceki Haber
Besicilerin hizmetinde olacak: "Haybulans" göreve hazır
Sonraki Haber
Bakan Karaismailoğlu'ndan Bayburt Belediyesine ziyaret
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.