Dede Korkut şenlikleri Yaylada nihayet buldu.. 24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Aydıntepe Yaylası'nda program düzenlendi.

24. Uluslararası Bayburt Dede Korkut Kültür ve Sanat Şöleni kapsamında Aydıntepe Yaylası'nda yapılan etkinlik daha çok soğuk hava ile akıllarda kaldı. Yayla gününü ısındıran ise Bayburtlu sanatçılar oldu. Muhsin Bayburtlu, Tuğçenur, Sehlan Burak, Bünyamin Oraç ve İbrahim Kurt’un sahne aldığı yayla programında barlar oynandı, halaylar çekildi, horonlar tepildi.

Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, Dede Korkut'un Türk dünyasının yanında tüm dünya için önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Dede Korkut hikayelerinin değerini vurgulayan, etkinliklerin hem Dede Korkut'u hem de onun eserlerini bir kere daha hatırlattığını ifade eden Pehlivan, "Çünkü Dede Korkut hikayelerine baktığımızda aslında kendimizi görüyoruz, milletimizi görüyoruz, inançlarımızı görüyoruz, evrensel değerleri görüyoruz. Dede Korkut hikayeleri sadece bizim milletimize değil, tüm insanlığa hakim olması gereken mesajlar içeriyor." dedi.

Belediye Başkanı Mete Memiş ise, Dede Korkut’un Türk Dünyası’nın en önemli birleştirici unsuru olduğunu belirttiği konuşmasında; “Bu bizim için bir fırsattır. Dağılmış durumda olan Türk dünyasının yeniden bir araya gelerek birleşerek büyük Türk milletinin yeniden ihyası anlamında yeniden büyük Türkiye’nin oluşturulması bakımından Dede Korkut en önemli değerimizdir. Dede Korkut’u tanıyalım, çocuklarımıza, gençlerimize tanıtalım, Dede Korkut’u gelecek nesillere aktaralım. İnanıyorum ki Dede Korkut’u tanımaya kalktığımızda, Dede Korkut Hikâyelerini okuduğumuzda Azerbaycan’ı tanıyacağız, Doğu Anadolu’yu, Orta Anadolu’yu, Büyük Türkiye’yi tanıyacağız.

Doğu Türkistan’ı tanıyacağız, Musul’u, Kerkük’ü tanıyacağız. Yani bizi tanıyacağız. Orada sevinçlerimizi, üzüntülerimizi, göçebe bir topluluktan devlet oluşumuzu göreceğiz. Orada isim almak için yıllarca bekleyen, Boğaçhan’ın kahramanlıklarını göreceğiz.

Orada Dirse Han’ı, Kazan Han’ı tanıyacağız. Han ile bey oğlu arasında aracılık eden Oğuz analarını tanıyacaksınız. Bu anlamda Dede Korkut’u büyük bir değer olarak görüyoruz” dedi.

Konuşmasında Bayburt-Dede Korkut ilişkisine de dikkat çeken Memiş, “Niye Dede Korkut ve Bayburt? Bu soru sıkça sorulur. Dede Korkut Bayburt’tadır buradadır. Aslında bu değerler dünyanı her yerindedir. Bayburt’ta da vardır. Dede Korkut Hikaleyelerini okuduğumuzda Anadolu’da yurt ismi olarak Bayburt geçmektedir. Dede Korkut’umuz Bayburt’ta kalmıştır ve kabri Bayburt’tadır. Temmuzların bizim hayatımızda önemi vardır. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı.

Bayburt için önemli bir tarafı kahraman ordumuza nişan yüzüklerinin en çok hediye edildiği yer Bayburt’tur. O gün Kıbrıs Barış Harekâtı’nda Kıbrıs ile bizi koparmaya çalışan emperyal güçlere karşı dururken şaha kalmış vatan olan Mehmet’in torunları 15 Temmuzda dedelerinin yolunda olduklarını, onların geleneklerini, kültürlerini, kahramanlıklarını ve mücahitliklerini taşıdıklarını âleme bir kez daha ispat etmişlerdir.

Bu milletin en değerli varlığı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne utanmadan, sıkılmadan, hayâ etmeden bomba atanlara, bu milletin birliğini, beraberliğini bozmak için saldıranlara dedelerinin torunları olduğunu gösterircesine topların, tankların karşısında imanlı göğüsleriyle durarak Bayburt’tan ve büyük Anadolu’dan bu cihana bir daha ilan ettiler. Sevgili gençler biz sizin Akif’in ifadesiyle Asımın nesli olduğunuzu bir daha gördük buna şahit olduk. Siz Akif’in ifadeleri ile namusunuzu çiğnetmediniz, çiğnetmeyeceksiniz. Ve yine siz Üstad Necip Fazıl’ın ifadeleri ile dediniz ki Biz can taşıma liyakatini, canların canı uğruna cana minnet sayacak kadar gözümüz kara, bu vatan için ölmeye hazırız. Sizi kutluyorum, size teşekkür ediyorum, size saygı duyuyorum.

İnşallah bugün bütün Türk Dünyası’nın umdu olan, bütün ezilen milletlerin ve ümmetin umudu olan, yeniden büyük Türkiye’nin inşası için Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yardımlarıyla Cumhur İttifakı yeniden büyük Türkiye’yi oluşturacak adımları atmaya başlamıştır. Buradan, şirin Bayburt’umuzun güzel yaylası Aydıntepe Yaylasından bir, beraber ve hep birlikte dünyaya ilan ediyoruz ki yeniden büyük Türkiye’nin inşası yakın. Ve siz bu ülkeyi bölmeye çalışanlar Çanakkale’de bölemediniz, milli kurtuluş savaşında bölemediniz, 17-25 Aralık’ta bölemediniz 15 Temmuz’da bölemediniz. Bilin ki biz küllerimizden doğarak, yeniden hep birlikte bir bütün olarak yeniden büyük Türkiye olarak karşınıza çıkacağız. Sizin zulümlerinize son verip zalimliğinizi bitireceğiz” diye konuştu.

Aydıntepe Yaylası'ndaki etkinlikler, vatandaşların yöresel sanatçıların şarkıları eşliğinde çektiği halaylarla sona erdi. Programa, Vali Hamza Pehlivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Davut Balibaşa, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgül, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er ile bazı davetliler de katıldı.





