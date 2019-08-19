Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ile ilçeye bağlı köy muhtarlarından oluşan heyet Vali Cüneyt Epcim’i ziyaret etti.

Vali Epcim, Valilik toplantı salonunda kabul ettiği Kaymakam Akın ile muhtarlardan köylerin durumuna ilişkin bilgi aldı.

Muhtarların çeşitli konularda talep ve önerilerini dinleyen Vali Epcim, “Bayburt olarak birçok açıdan iyi noktalardayız. Hizmet bir süreçtir. Hizmetin standardını ne kadar yüksek tutarsanız ihtiyaç ve taleplerde ona göre şekilleniyor ya da yenileniyor. Fakat bu noktada Bayburt gerçekten hem alt hem de üstyapısıyla birçok yerden çok daha iyi konumda.” dedi.

Vali Epcim, köy ve yaylalardaki düzensiz yapılaşmaya işaret ederek ruhsatsız yapılarla mücadelenin önemine dikkat çekti.

Vali Epcim şöyle konuştu: “Bir proje mantığı içerisinde köylerimize tarihi ve kültürel dokumuza uygun yapılar yapmak ve yaptırmak bizler için önemli bir görev olmalı. Kaçak yapılarla varabileceğimiz bir nokta yok. Doğal gerekliliklere ya da iklim şartlarına bağlı olarak elbette ki beton yapıların kullanılacağı alanlar olacaktır fakat çok katlı yapılardan uzak durmalıyız. Köylerimizin doğal yapısını korumalı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmalıyız.”

Konuşmasının ardından muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Epcim, ziyaret dolayısıyla Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın’a teşekkür etti.

Ziyarette Alaca, Akbulut, Aşağı Kırzı, Başpınar, Çatıksu, Çayırköprü, Dumlu, Erikdibi, Gümüşdamla, İncili, Kılıçkaya, Sırataşlar, Sorkunlu, Suludere, Şalcılar, Yanoba, Yapracık, Yazlık ve Yukarı Kırzı köylerinin muhtarları yer aldı.