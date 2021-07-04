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Aydıntepe ilçesinde yangın..

Bayburt Aydıntepe İlçesinde,Parti merkezlerinin bulunduğu binanın çatısı tamamen yandı.

Aydıntepe ilçesinde yangın..
04 Temmuz 2021 Pazar 15:20

İlçe merkezimizde çıkan yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

Sabah saatlerinde Aydıntepe İlçesinde  çıkan yangın vatandaşları korkuttu.Binanın çatısı tamamen yandı..Yangında maddi hasar oluştu.

Bayburt Aydıntepe ilçe başkanlıklarının olduğu binanın çatısında çıkan yangın, Aydıntepe belediyesi ,Arpalı belediyesi ,Bayburt belediyesi ,Gökçedere ,belediyesi tarafından kontrole alınarak söndürüldü.

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci olay yerinde incelemelerde bulundu.

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Aydıntepe ilçesinde yangın..
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