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AYDINTEPE İLÇE HALK EĞİTİM “HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI” KAPSAMINDA SERGİ AÇILIŞI YAPILDI

Aydıntepe İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Haftası” kapsamında Halk Eğitim Merkezinde yıl boyunca düzenlenen kurslara dair Yıl Sonu Sergisi açıldı ve spor kurslarının gösterileri yapıldı.

AYDINTEPE İLÇE HALK EĞİTİM “HAYAT BOYU ÖĞRENME HAFTASI” KAPSAMINDA SERGİ AÇILIŞI YAPILDI
01 Haziran 2022 Çarşamba 17:20

BAYBURTGÜNDEM- Bayburt Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mehmet ARSOY, İlçe Belediye Başkanı Haşim ŞENTÜRK, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin BİLGİN’in katıldığı program, Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinde gerçekleşti.
Hazırlanan program eğitim öğretim sürecinde açılmış olan Halk Oyunları Kursu’nun Bayburt yöresine ait halk oyunları gösterisi ile başladı. Akabinde devam etmekte olan Olimpik Okçuluk Kursu’nun okçuluk gösterisi sergilendi. Program sergi açılışı, serginin gezilmesi, müzik dinletisi şeklinde devam edip misafirlere yıl içinde yapılan etkinliklerin yer aldığı slayt gösterisi ile son buldu.
Bayburt Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mehmet ARSOY, İlçe Belediye Başkanı Haşim ŞENTÜRK, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR sergideki eserleri inceleyip çalışmalar hakkında kursiyerlerle sohbet ederek kendilerini tebrik ettiler.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Hakan TOMAR, Aydıntepe Halk Eğitim Merkezinin hazırladığı sergiye katılımlarından dolayı Aydıntepe İlçe Kaymakamı Mehmet ARSOY ve İlçe Belediye Başkanı Haşim ŞENTÜRK’e şükranlarını arz etti. Ayrıca emek ve gayretlerinden ötürü İlçe Halk Eğitim Merkezindeki kursiyerlere, öğretmenlere, usta öğreticilere ve yöneticilere teşekkür etti.
İl Milli Eğitim Müdürüne Müdür Yardımcıları Serdal SALIK, Mehmet GÜVEN; Şube Müdürleri Dursun YEŞİL, Ali AKTAŞ, Ramazan DEMİR, İsa AKGÜN ve Muhammet Mahmut ERTAN da eşlik ettiler.

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