Ayasofya’yı açmanın tam zamanı

TÜRKİYE GENÇLİK VAKFI Bayburt İl Temsilciliği yaptığı basın açıklamasında Avrupa'nın tutumunu eleştirdi.

Değerli basın mensupları,

Son dönemde ümmet üst kimliği altında özellikle milletimize karşı yürütülen kara propaganda ve isim bulmakta zorlandığımız zorba, terbiyesiz yani tam da Avrupa’ya yakışır tarzdaki hareketlerle ilgili düşüncelerimizi sizinle paylaşmak istiyoruz.

Mesele İslam ve Müslümanlar olduğunda herhangi bir sebebe ihtiyaç duymaksızın hadsizliklerini ortaya koyan kendilerinin bile inanmadığı ama icat ettikleri, “evrensel değerler” diye dünyaya pompaladıkları ilkeleri hiçe saymalarının ilk olmadığı gibi sonda olmayacağını biliyoruz. Kendi yaptığı putu yiyen müşrikler gibi komik duruma düşen ve her fırsatta arzsızlık dozunu artıran çürümüş Avrupa’yı haddini bilmeye davet ediyoruz.

Ayrıca bu ülkede yaşadığı halde, Müslümanların ekmeğini yiyip, gâvurun kılıcını sallayanları da haddini bilmeye davet ediyoruz. Söz konusu vatan ve millet olduğunda herkesin siyasi görüşünü bir kenara bırakarak, sağduyulu bir şekilde tavır takınmasını beklemenin en doğal hakkımız olduğu düşünüyoruz. Almanya ve Hollanda başta olmak üzere Avrupa ülkelerinin bizi tanımayan devletler olduğunu sanmıyoruz.

Onlar bizi Fatih Sultan Mehmet’ten ve Kanuni Sultan Süleyman’dan çok iyi bilirler. Onlar bizi orkestra şefliği yaptıkları, 15 Temmuz’dan çok iyi bilirler. 11 Mart’ta yaşanan ve altında Hollanda hükümetinin imzası bulunan vurdumduymaz terbiyesiz tavrın tekrarlanması halinde bedeli ağır olan bir sonuca hazır olmalarını kendilerine bildiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızdan da bu hadsizlerin canını en fazla yakacağını düşündüğümüz Ayasofya’yı artık cami olarak açmasını ve 17 Nisan sabah namazını orada bütün teşkilatlarımızla eda etmeyi istiyoruz.

Herkesi bu kutlu mücadelede sadece elini değil, ruhunu da taşın altına koymasını ve tribünden seyretmemesini talep ediyoruz.