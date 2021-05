"Avrupa 2021 Silletto Ödülü" Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Avrupa'nın en prestijli müze ödülü olan '2021 EMYA Silletto Ödülü'nün sahibi oldu.

Dünyadaki en prestijli müzeleri belirleyen European Museum Forum (EMF) tarafından her yıl düzenlenen “Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri” (European Museum of the Year Award/EMYA) yarışmasında Bayburt’un Beşpınar köyünde kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi finalist olmuştu. Yarışma bugün sonuçlandı. 90 müzesinin yarıştığı ve 27 müzenin finale kalma başarısı gösterdiği yarışmada, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi "2021 Silletto Ödülü" layık görüldü.

Avrupa Konseyinin himayesinde, müzeciliği geliştirmek, kurumsal ve profesyonel yapılarına katkı koymak, tanıtmak ve teşvik etmek, özgün müzeleri görünür kılmak amacı ile 1977 yılında kurulan EMF/EMYA, etnografya müzeciliğinde yeni bir yaklaşım getiren Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni, 2021 yılı Avrupa’nın en iyileri arasında gösterdi. Türkiye'ye uluslar arası arenada saygın bir ödül kazandıran Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nin bu başarısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından övgü ve sevinç dolu ifadelerle duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri'nde Türk Müzeciliği için muhteşem gece... Bayburt Kenan Yavuz Etnografya Müzesi de "2021 Silleto Ödülü'nü aldı" denildi.

27 müzenin yarıştığı final gecesine adaylar video konfrans yöntemiyle katıldı. Müzenin kurucusu Kenan Yavuz, "2021 Silletto Ödülü"ne layık görülmenin mutluluğunu, eşi Sibel Yavuz ve oğlu Furkan Yavuz'la birlikte yaşadı.