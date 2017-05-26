Avcılarda yeni bir lezzet durağı hizmete girdi.

Avcılar'ın en prestijli caddesi Marmara Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Şaqqa Cafe’nin açılışı yapıldı.Bayburt Demirözü Dernekler birliği Başkanı Selami Hacıarifoğlu ,Açılışa gelen misafirlerle bire bir ilgilendi.

Açılışa Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu,Bayburt Vakfı Başkanı,Dernek Başkanları,Spor klübü Başkanları ve hemşerilerimizin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Avcılar'ın en prestijli caddesi Marmara Caddesi'nde hizmet vermeye başlayan Şaqqa Cafe & Nargile, okey salonlarının yanı sıra sabahları kahvaltı, İtalyan ve Türk mutfağının seçkin lezzetleri ve ızgara çeşitleri ile birlikte geniş bir yelpazede müşterilerini bekliyor.

Avcılar'da yeni bir lezzet durağı hizmete girdi.

Şaqqa Cafe & Nargile işletme sahiplerinden Selami Hacıarifoğlu bu kafe hemşerilerimiz için bir buluşma adresi olacak.Şaqqa Cafe & Nargile, okey salonlarının yanı sıra sabahları kahvaltı, İtalyan ve Türk mutfağının seçkin lezzetleri ve ızgara çeşitleri ile birlikte geniş bir yelpazede müşterilerimize hizmet vereceğiz dedi.

Geçtiğimiz günlerde açılan işletme hakkında bilgi veren Şaqqa Cafe & Nargile işletme sahiplerinden Bora Gürer Selami, "Daha öncesinde böyle bir işletmemiz vardı. Bu işlerde profesyoneliz. Cafe, nargile sektöründe de bu profesyonelliğimizi sürdüreceğiz. Avcılar'ı tercih ettik. Avcılar'ın en prestijli caddesindeyiz.

Biz de bu prestiji burada sürdüreceğiz. Avcılarlılara hayırlı olmasını diliyoruz" dedi. Dünya mutfağı burada Avcılarlıların uğrak mekânı olmasını istedikleri Şaqqa Cafe & Nargile'yi anlatmayı sürdüren Bora Gürer, "Şaqqa Cafe & Nargile Erenler 1 İş Merkezi'nde yer alıyor. Mekânımızda oyun bölümümüz var. İsteyenler arkadaşları ile hoş vakit geçirmek için okey, 101, tavla gibi oyunları oynayabilirler. Ayrıca mutfağımızda dünya ve Türk mutfağından da örneklerimiz var.

İtalyan, Fransız, Türk mutfağının örnekleri, pide, ızgara çeşitlerimiz, sabahları serpme kahvaltımız var. Avcılar'a kalite ve markamız ile geliyoruz. Amacımız Avcılar'da tek olmak. Kimseyle yarışmayacağız, aksine onlar bizi takip edecekler. Farklılığımızı burada ortaya koyup Avcılar halkının beğenisine sunacağız. Bizim için önemli olan güler yüzlü olmak ve müşteri memnuniyetidir. Bu hep ilk sırada yer alacak. Özel eğitimli aşcılarımız, eğitimli çalışma personelimiz ile müşterilerimize sınırsız bir hizmet vermeyi düşünüyoruz. Eğitimli bir personel kadrosuna sahibiz" diye konuştu.

500 kişiye hizmet verebiliyoruz Şaqqa Cafe & Nargile'nin diğer bir ortağı olan işletmeci Selami Hacıarifoğlu ise şunları söyledi: "İşletmemizin önü yeşillikler içinde, geniş bir alana sahip, burada kendi otoparkımız var. İşletmemizde aynı anda kahvaltılı davetli maç günlerinde 500 kişiye hizmet verebiliyoruz.

Hizmet vermeye başladığımız günden bu yana yoğun ilgi gördük. İş, spor, sanat dünyasından birçok kişi şimdiden burayı uğrak mekânı olarak belledi. Burada misafirleriniz rahat bir ortamda olacaklar. Daha ilk günlerde Avcılar halkının ve esnafının tercih ettiği bir mekân olduk. Dostlar misafirlerini burada ağırlıyor, günün yorgunluğunu stresini burada atıyor dedi.