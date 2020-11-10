ATATÜRK, VEFATININ 82. YIL DÖNÜMÜNDE SAYGIYLA ANILDI

Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 82. yıl dönümünde Bayburt’ta törenlerle anıldı.

BAYBURTGÜNDEM- Saray Bahçesı’nda düzenlenen anma töreni Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başladı. Saatler Atatürk’ün hayata gözlerini kapadığı 09.05’i gösterdiğinde il genelinde yükselen siren seslerine, tüm yurtta olduğu gibi Bayburt’ta da derin bir saygı eşlik etti. Daha sonra törene katılanlar tarafından Atatürk’ün aziz hatırası önünde Saygı Duruşu’nda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın seslendirilmesinin ardından tören alanındaki bayraklar yarıya indirildi.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunmasıyla anma töreni sona erdi.

Törene Vali Cüneyt Epcim, Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Hasan Fehmi Tunoğlu, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.