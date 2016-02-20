Ata Sporu Bu Kez Kurtuluş Günü İçin İcra Edildi

Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak görülen ata sporu cirit Bayburt’ta bu kez Kurtuluşun 98. Yıl dönümü münasebetiyle icra edildi. Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt’ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Ata Sporu Bu Kez Kurtuluş Günü İçin İcra Edildi
banner330

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile İstanbul Bayburt Kültür Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma 20- 20 lik skorla berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından Vali Yusuf Odabaş ve Belediye Başkanımız Mete Memiş iki takımın kaptanına günün anısına plaket takdim ettiler.









Etiketler; #CİRİT
İlgili Galeriler
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
BAYBURT DERNEĞİ İSTİŞARE TOPLANTISI
Yılın İlk Karı yağdı
Yılın İlk Karı yağdı
Demakrisi mitingi Bayburt
Demakrisi mitingi Bayburt
İstanbul İftar
İstanbul İftar
Önceki Haber
21 Şubat Heyecanı Başladı
Sonraki Haber
Şehitlere saygı yürüyüşü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.