Ata Sporu Bu Kez Kurtuluş Günü İçin İcra Edildi

Türklerin Anadolu’ya geldikten sonra oynamaya başladıkları ve savaş için talim olarak görülen ata sporu cirit Bayburt’ta bu kez Kurtuluşun 98. Yıl dönümü münasebetiyle icra edildi. Cirit sporunun yaşatıldığı illerden Bayburt’ta kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde Bayburt Belediyesi Cirit sahasında Bayburt Atlı Spor Kulübü ile Bayburt Üniversitesi Atlı Spor Kulübünün karşılaştığı müsabaka heyecanlı dakikalara sahne oldu.

Bayburt Valisi Yusuf Odabaş, Belediye Başkanımız Mete Memiş, Ak Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi ile İstanbul Bayburt Kültür Yardım Derneği Başkanı Faruk Kılıçaslan ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği karşılaşma 20- 20 lik skorla berabere sonuçlandı. Dostluğun kazandığı karşılaşmanın ardından Vali Yusuf Odabaş ve Belediye Başkanımız Mete Memiş iki takımın kaptanına günün anısına plaket takdim ettiler.



















