ASKERİ KIŞLA YAPIMI,AY SONU BAŞLIYOR

Genel Kurmay ve TOKİ yetkilileri kışla yapım alanda incelemelerini yaptı.

Bayburt Arpalıda yapımına başlanacak olan Askeri Kışlanın yer tespiti ve Şantiye kurulma çalışma alanı TOKİ yüklenici firması Gürtaş,Genelkurmay İnşaat Daire Başkanlığı yetkilileri tarafından incelendi ve ay sonuna kadar şantiye kurulması kararı verildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Tayini Çıkan Bayburt Garnizon Komutanı Yusuf Diker,Yeni Tayin olan Garnizon Komutanı Hasan Fehmi Tunoğlu,Genel Kurmay İnşaat daire başkanlığı yetkilileri Şantiye alanının kurulacağı yerler ve alanı incelediler.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Genel Kurmay İnşaat Daire Başkanlığı ve TOKİ yetkilileriyle Garnizon Komutanlarını Belediyede ağırladı.

Kışla yapımı başlıyor.

Ay sonuna kadar şantiye kurulması kararlaştırıldı.Genel Kurmay inşaat daire başkalığı ve TOKİ yetkilileri, ARPALI Belediyesine İnşaat Ruhsatı için müracaatta bulundular.

Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur’dan Teşekkür mesajı:

Başkan Polattimur sosyal medya hesabından teşekkür etti:

“Arpalının Kızıl Elması olan Askeri Kışlamıza nihayet kavuştuk.Eski Maliye Bakanımız Strateji Bütçe Başkanı Sayın Naci AĞBAL Genel Kurmay Başkanı Sayın Yaşar GÜLER Bayburt Valimiz Sayın Cüneyt EPCİM Bayburt Milletvekilimiz Sayın Fetani BATTAL Ak Parti Bayburt İl Başkanım Sayın Hacı Ali POLAT ve emeği olan herkese ARPALI adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım”