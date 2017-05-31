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Asfalt Uygulama ve Mezarlık Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Asfaltla Buluşan Sokak Sayısı Artıyor Yeni sezon asfalt ve kaldırım yapım çalışmaları kapsamında faaliyetlerine devam eden Bayburt Belediyesi ekipleri bir yandan kaldırım yapım çalışmalarına devam ederken bir yandan da binder asfalt uygulaması ve yol kotu düşürme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler birden fazla noktada aynı anda gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi’ni de asfaltla buluşturdu. Bu cadde de binder asfalt uygulamalarına son sürat devam eden ekipler aynı zamanda Kaleardı Mahallesi Süleymaniye Caddesi’nde de yol kotu düşürme çalışması gerçekleştiriyor.

Asfalt Uygulama ve Mezarlık Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
31 Mayıs 2017 Çarşamba 13:20

Mezarlıklarda Düzenleme Çalışması Sürüyor

Yol ve kaldırım çalışmalarını yoğun bir tempoyla sürdüren Bayburt Belediyesi mezarlık düzenleme çalışmalarına da devam ediyor. Daha önce gerçekleştirdiği çalışmalarla Bayburt’ta ki mezarlıkları elden geçirerek daha temiz ve daha düzenli bir şekle getiren Muhtarlıklar Müdürlüğü’ne bağlı Mezarlıklar Şefliği ekipleri, vatandaşların ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla komple bir düzenleme çalışması gerçekleştiriyor. Esentepe Mahallesi’nde bulunan Yeni Garipler Mezarlığı’nda faaliyetlerine devam ekipler burada bordür uygulaması yaparak mezarlık içinde ulaşım kolaylığı sağlıyor.

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