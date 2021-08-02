AŞAĞI LORU KÖYÜNDE SEL , 11 HAYVAN TELEF OLDU!

Demirözü ilçesine bağlı Yazıbaşı (Aşağı Loru) köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağışın sele dönüşmesi sonucu 11 hayvan telef oldu.
BAYBURTGÜNDEM- Yazıbaşı köyünde etkili olan dolu ve sağanak yağış sonrası sel oluştu. Yarım saat süren yağış sonrası 6’sı büyükbaş 5’i küçükbaş olmak üzere 11 hayvan telef oldu.
Köye ulaşan Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri 4 iş makinesi ve 8 personelle selin meydana getirdiği tahribatı temizledi. Çalışmalarda sular altında kalan evlerden ve ahırlardan vidanjörle sular boşalttı. Köyde oluşan selin etkisiyle 4 evi ve 8 ahırı ve samanlığı su bastı. Salih Kara’nın 6 büyükbaş, Muzaffer Budaklı’nın ise 5 küçükbaş hayvanı telef oldu.