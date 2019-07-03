 ﻿
banner399

Arsası Belediyeden Camii Ak taş Ailesinden

Bayburt Belediyesi sosyal belediyecilik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Belediye bu çalışmalar kapsamında Aktaş ailesi tarafından yaptırılacak olan cami için arsa tahsisinde bulundu.

Arsası Belediyeden Camii Ak taş Ailesinden
03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:44

500 kişilik kapasiteye sahip caminin temel atma törenine katılan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci burada yaptığı konuşmada, “Bugün burada hayırlı bir iş için toplandık. Aktaş ailesinin hanımefendisi Sebahat Hanım kendi adına bir cami yaptırma arzusunda olduğunu bize daha önce bildirdiler.  Biz de Bayburt Belediyesi olarak böyle bir hayır için daha önce var olan bir arsamızı tahsis ettik. 

             İnşallah hayırlara tebdil olur” dedi. Caminin yapımında emeği geçenlere ve Aktaş ailesine teşekkür eden Başkan Pekmezci, “Bizim en büyük arzumuz asırlar boyunca bu topraklarda milli ve manevi değerlerimizle ayakta durduk. 

            Bundan sonra da minarelerdeki ezan sesleri ve gönderdeki bayrağımız dalgalandıkça ebedi yurt olarak tuttuğumuz bu vatan parçası bizim geleceğimiz ve geçmişimizle birlikte yarınlarımızı yönlendirecek ve bu şekilde devam edecek. Burada mahalle sakinlerinin yararlanacağı bir sosyal tesisle beraber bir cami yapılacak.  Bu çevredeki insanlarımıza hizmet edecek. 

           Bayburt’taki bu dayanışma ruhunun ve dayanışma duygusunun en güzel örneğini tekrar burada göreceğiz. Emeği geçenlere ve bu konuda gerçekten içten ve samimi duygularla bu caminin yapımını sağlayan Aktaş ailesine ben belediye başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından müftülük görevlilerince Kur’an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Hasan Başoğlu tarafından yaptırılan duadan sonra caminin temeli atıldı.

İlgili Galeriler
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
İstanbul Bağcılarda Sanat Festivali,7 Bölge 7 Renk coşturdu..
Büyük İstanbul İftarı
Büyük İstanbul İftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Demirözü gençlik dernek iftarı
Eyüpsultan Birlik gecesi
Eyüpsultan Birlik gecesi
Önceki Haber
Başkan Pekmezci BAY-GÜ KAB Başkanlığına Seçildi
Sonraki Haber
Bayburt Üniversitesi Organik Yem Katkı Maddesi Üretti
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.