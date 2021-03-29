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Arpalıda,Çoruh Turizme Akıyor, projesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın “Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı” kapsamında destek almaya hak kazanan ve Arpalı Belediyesi tarafından yürütülecek olan “Arpalı’da Çoruh Turizme Akıyor” isimli projeye ilişkin destek sözleşmesi KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalandı.

Arpalıda,Çoruh Turizme Akıyor, projesi imzalandı.
29 Mart 2021 Pazartesi 17:14

Proje kapsamında; Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen Çoruh Nehri’nin ana kollarından biri üzerine kafe ve restoran olarak kullanılacak 50 metre uzunluğunda ve 6 metre genişliğinde bir cam köprü inşa edilecek. Projenin hayata geçirilmesiyle Araklı-Bayburt güzergâhını kullanan yerli ve yabancı turistler için alternatif bir sosyal alan oluşturularak beldenin turizmden elde edeceği gelirlerin artırılması hedefleniyor.

Toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje ile bölgenin turizm altyapısına yeni bir tesis kazandırılarak bölge ekonomisine katkı sağlanması planlanmaktadır.

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Arpalıda,Çoruh Turizme Akıyor, projesi imzalandı.
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