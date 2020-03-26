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ARPALI’DA CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ

Arpalı Belediyesi Camileri Profesyonel ekiplerle Dezenfekte ediyor.

ARPALI’DA CAMİLER DEZENFEKTE EDİLDİ
26 Mart 2020 Perşembe 13:32

Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur,Ülkemizin içinde bulunduğu bu zorlu dönemde Devletimize destek ve Milletimize hizmet etmek adına Korana virüs (COVİD 19) Salgın hastalığından korunmak için dezenfekte ettiğimiz Camilerimizi profesyonel ellerle temizleterek Halkımızın yeniden Camilerde buluşacağı güne hazır hale getiriyoruz.

Biz sizin için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizde bizler için lütfen evinizde kalın.

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