Arpalı Zap Kebap Et-Mangal Lokantası Hizmete Açıldı

Arpalı Belediyesi, turizme katkı sağlayacak olan 'Arpalı Zap Kebap Et-Mangal' işletmesinin açılışını gerçekleştirdi.
BAYBURTGÜNDEM- Bahçe kısmı Çoruh Nehri'ne açılan ve önümüzde süreçte cam köprü terası da yapılarak Çoruh Nehri ile birliktelik sağlayacak olan işletme Arpalı Belediyesi tarafından işletilecek.
Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, hizmete giren işletmenin turizme önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyleyerek, "Çoruh Turizmi Akıyor' projesi başlığı altında başladığımız bu yolculuğun ilk etabını tamamlamış olduk.
Eylül ayında ise cam köprü, restoran temelini attıktan sonra Aralık ayında bitireceğiz. 2022 yılında seneye Çoruh'un üzerindeki cam köprüyle daha farklı şekilde turizme hizmet eden komplekse sahip olacağız dedi." Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Arpalı'ya değer katacak işletmenin beldeye kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Açılışı yapılan işletmenin Bayburt için önemli bir değer olduğunu dile getiren Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Abdurrahman Polattimur'a girişimden dolayı teşekkür ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Dualar eşliğinde gerçekleştirilen işletmenin açılışına Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt İl Jandarma Komutanı Ramazan Yiğit, Bayburt İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve misafirler katıldı.