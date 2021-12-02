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Arpalı'da Çoruh Nehri Turizme Kazandırılıyor

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Sektörel Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Altyapı Programı-2 kapsamında onaylanan ve Arpalı Belediyesi tarafından uygulanacak “Arpalı'da Çoruh Turizme Akıyor-2” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Arpalı'da Çoruh Nehri Turizme Kazandırılıyor
02 Aralık 2021 Perşembe 15:58

BAYBURTGÜNDEM-  Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bayburt Yatırım Destek Ofisinde gerçekleşen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur katıldı.

Toplam bütçesi yaklaşık 800 bin TL olan ve 600 bin TL’si KUDAKA tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Bayburt’un en önemli turizm değerlerinden biri olan Çoruh Nehri'nin Arpalı Beldesi sınırları içerisinden geçen kolu üzerinde yapılacak peyzaj çalışmaları ile hem belde halkı hem de yerli ve yabancı turistlerin zaman geçirebileceği sosyal bir donatı alanı kazandırılacaktır.

Projenin gerçekleştirilmesi ile birlikte Arpalı Beldesinde yerli ve yabancı turistlerin daha çok zaman geçirmesi, turizmde oluşacak hareketliliğin ekonomik değere dönüştürülmesi ve belde halkının sosyal ve kültürel faaliyetlere erişim imkânlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. 


 

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Arpalı'da Çoruh Nehri Turizme Kazandırılıyor
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