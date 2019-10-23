Arpalı Belediye Meclisi “Barış pınarı” harekatına destek amaçlı toplandı.

Bayburt Arpalı Belediye Meclisi toplantısında ,Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur “Barış Pınarı harakatı”yla alakalı açıklama yaptı.Meclis Üyeleriyle birlikte Askerimize selam gönderdi.



Bizler Köklu Bir Tarihe Sahip,İpek Yolunun Stratejik Güzergahı ve Bölgesinde Merkezi Bir Konumda Olan Arpalı Belde siyiz. Ülke Meselelerinde Tavizsiz Şekilde Dik Duruşa Sahip Bir Toplumun Fertleriyiz.

Dolayısıyla Ülkemizi İlgilendiren Her Husus Doğrudan Bizlerin Temel Meselesi Olmaktadır . Biz Biliyoruz ki Hepimizin Duyarlığı, Hassasiyetleri Mutlaka Bir Etkiye Sahiptir.Bulunduğumuz Yerlerde Oluşturduğumuz Sinerji Ettiğimiz Bir Dua Mutlaka Ülkemize ve Şuanda Operasyonda Olan Askerimize Güç Verecektir.Bu Düşüncelere Diyoruz Ki; Ülkemizin Dertleriyle Dertlenmek Milletçe ve Bayburtlular Olarak Vefa Borcumuzdur.

Değerli Kardeşlerim Biz Tarih Boyunca,Hangi Memlekete Gittiysek Barış İçin Gittik.Sulh ve Selamet İçin Gittik Fetih Dediğimiz Şey Aslında Gönülleri Açmaktır.Gönüllere Giden Yolları Bulmaktır.

Barış Planı Harekatıyla Ülkemiz Bunu Yapacaktır.Bölgeye Huzur Getirilecektir İnşallah.