ARPALI BELEDİYESİNDEN KORONAYA KARŞI DEZENFEKTE

Belediye Görevlilerinden yoğun mesai.. Arpalı Belediyesi'nden Korona virüs dezenfekte çalışmaları devam ediyor.

Arpalı Belediyesi ekiplerince Korona virüs tedbirleri çerçevesinde ilaçlama çalışması yapılıyor.

Halktan Korona virüsüne karşı duyarlı olmalarını ve zorunlu olamadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyen Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur, kamu binaları, kıraathaneler, çocuk oyun alanları, umumi tuvaletler, ilçe ve köy camilerinde dezenfekte çalışmalarına titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Başkan Polattimur, Arpalıdaki Korona virüs tedbirlerini en üst seviyeye çıkarttıklarını, salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde bir takım etkinlik ve organizasyonlara halkın sağlığı açısından ara verildiğini söyledi.

Arpalıdaki yolcu durakları ve kullanıma açık yerleri dezenfekte ve temizleme işlemlerimiz devam ediyor dedi.