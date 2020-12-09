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Arpalı Belediyesi “Çoruh güzelleşiyor” projesi için “kudaka”yla anlaşma imzaladı.

KUDAKA 2020 yılı Teknik Destek Programı Eylül-Ekim dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan Arpalı Belediyesi’ne ait  “Arpalı Çoruh’la Güzelleşiyor” isimli projenin destek sözleşmesi imzalandı.

Arpalı Belediyesi “Çoruh güzelleşiyor” projesi için “kudaka”yla anlaşma imzaladı.
09 Aralık 2020 Çarşamba 11:31

KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Arpalı Belediye Başkanı Abdurrahman Polattimur arasında imzalanan proje kapsamında, Arpalı Belediyesi sınırları içerisinden geçmekte olan Çoruh Nehri’nin turizme kazandırılması için yapımı planlanan turistik/sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve kurumun teknik proje hazırlama konusunda bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek sağlanacak.

                  Teknik destek çerçevesinde, bölgenin turizm değerlerinin ortaya çıkarılmasının yanı sıra Çoruh Nehri üzerine yapılması planlanan turizm tesislerinin bölgesel yapılaşma ve sürdürülebilir çevre politikalarıyla uyumlu bir şekilde yapılması ve belediyenin şehir plancılığı hususunda tecrübe kazanmasına katkı sunulacak.

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