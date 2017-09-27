Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi açıklamalarda bulundu.

Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi Gazetemizi ziyaret ederek açıklamalarda bulundu.

Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi Bayburt haber tv’de Arpalı belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Başkan Terzi Arpalı Belediyesinin çalışmalarından bahsederken yapılan spor komleksleri,Gençlik merkezi,Parklar ve altyapının durumunu,Araklı yolunun arpalıya katacağı değer ve Yayla turizminin katkılarından bahsetti.Bayburt Arpalı Belediye Başkanı Şadi Terzi Bayburt haber tv’de Arpalı belediyesinin çalışmaları hakkında bilgi verdi.Başkan Terzi Arpalı Belediyesinin çalışmalarından bahsederken yapılan spor komleksleri,Gençlik merkezi,Parklar ve altyapının durumunu,Araklı yolunun arpalıya katacağı değer ve Yayla turizminin katkılarından bahsetti.