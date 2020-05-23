ARILARIN “ BAL MESAİSİ” BAŞLADI

Kış aylarında soğuktan korunmak için kovanlarında Küme oluşturarak kış uykusuna yatan arılar, baharın gelmesi ve havaların ısınmasıyla uyanıp “ bal mesaisi” ne başladı.

Endemik bitki çeşitliliğini en fazla olan iller arasında ilk sırayı alan Bayburt, bitki çeşitliliğinin fazla oluşu nedeniyle Bal kalitesi de en iyi olan iller arasında başı çekmektedir. Bayburt balı dünyaca ünlü Anzer balı ile karşılaştırılacak kadar kaliteli bal çeşididir. Tam manasıyla yüzde yüz 100 doğal diyebileceğimiz Bayburt’un haşmetli dağlarından mis kokulu çiçeklerinden süzülen Bayburt balı enfes bir tada sahiptir.

Neden Bayburt Balı?

Bayburt balının kalitesinin yüksekliğinde ilk sırada bitki çeşitliliğinin fazla olduğundan kaynaklandığını söylenebilir. İkinci sırada ise rakımın yüksek oluşu gelmektedir. Zira yüksek rakımlı bölgelerden elde edilen balın kalitesi de yüksek olmaktadır. Özellikle yöreye özgü “sığır kuyruğu” deli bat bat, korunga, yonca gibi bitkilerin çiçekleri bal kalitesinin yüksek olmasında başrol oynar.

Arı kolonilerinin işçi arıları, açmaya başlayan meyve ağaçları ve bozkırlarda bulunan geven bitkileri ve Dağ Kekiği ile olan mesailerine de başlarken, polen zengini çiçeklerin üzerindeki polenleri toplayarak kovanlardaki peteklerine götüren arıların bal toplama telaşı sabahın ilk ışıklarıyla başlıyor.

Bayburt merkez Kaleardı Mahallesi İspir yolu üzerinde Bal üreticiliği yapan Ersin Yılmaz, yaptığı açıklamada, arıların baharın gelmesi, doğanın canlanması ve çeşit çeşit çiçeklerin açması ile bal üretmeye başladığını belirterek;

“ Üretilen Ballarımız; 1500-2500 Metre Yüksekliğe varan üretim alanları, çiçek florasının çok zengin oluşu, çevresinde kirliliğe meydan verecek her hangi bir faaliyetin olmayışı, Kaçkar Dağları, Soğanlı Dağları, Mescitli Dağları, Kop Dağları gibi tamamen kırsal alanlarda üretiminin yapıldığı, hiç bir katkı maddesinin olmadığı yüzde yüz 100 doğal baldır.

Doğadaki ağaçlardaki çiçeklerin açmasıyla arıların çiçeklerden topladıkları polen ve özlerle lezzetli balları üretip kovanlara taşımaya başladılar bu işlem yaklaşık, Ağustos ayına kadar devam eder.”